Trabzonspor Thomas Meunier'i transfer etti! Sözleşmenin detayları açıklandı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirdi. Bordo-mavililer, son olarak Almanya ekiplerinden Borussia Dortmun'da forma giyen Belçikalı futbolcu Thomas Meunier'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 850 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 500 bin avro garanti ücret ve 500 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Belçika Milli Takımı formasını 62 kez terleten Thomas Meunier, ülkesinin takımlarından Virton'da profesyonel olduktan sonra sırasıyla 5 sezon Club Brugge, 4 sezon Paris Saint-Germain ve 4.5 sezon Borussia Dortmund'da oynadı. Tecrübeli sağ bek sezonun ilk yarısında sarı-siyahlı formayı 8 maçta terletti.