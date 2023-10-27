UEFA Ülke Puanı Sıralaması! İşte Güncel Durum

UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablo 27 Ekim 2023 tarihinde maç sonuçları ile güncellendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmasının ardından, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe rakibi Ludogorets'i yenerek 9 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah Beyazlı temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Uefa Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı?



Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin mücadeleleri ile ülke puan sıralaması güncellendi. Başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye’nin ülke puanı 35.350 oldu.

Uefa Türkiye Ülke Puan Sıralaması



1 - İNGİLTERE: 92,678

2 - İSPANYA: 79,614

3 - İTALYA: 75,284

4 - ALMANYA: 73,052

5 - HOLLANDA: 57,100

6 - FRANSA: 55,997

7- PORTEKİZ: 49,816

8- BELÇİKA: 41,200

9- TÜRKİYE: 35,350

10- İSKOÇYA: 32,650