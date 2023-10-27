UEFA Ülke Puanı Sıralaması! İşte Güncel Durum

Temsilcilerimizin Avrupa'da bu hafta oynadıkları maçlar sonrası ülke puanı sıralaması tekrardan güncellendi. Herkesin merak ettiği soru ise Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı güncel sıralaması...

UEFA Ülke Puanı Sıralaması! İşte Güncel Durum
UEFA Ülke Puanı Sıralaması! İşte Güncel Durum
Editör: Nihat Çarboğa
Son Güncelleme:

UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablo 27 Ekim 2023 tarihinde maç sonuçları ile güncellendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmasının ardından, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe rakibi Ludogorets'i yenerek 9 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah Beyazlı temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması! İşte Güncel Durum - Resim : 1

Türkiye Uefa Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı?


Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin mücadeleleri ile ülke puan sıralaması güncellendi. Başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye’nin ülke puanı 35.350 oldu.

Uefa Türkiye Ülke Puan Sıralaması


1 - İNGİLTERE: 92,678

2 - İSPANYA: 79,614

3 - İTALYA: 75,284

4 - ALMANYA: 73,052

5 - HOLLANDA: 57,100

6 - FRANSA: 55,997

7- PORTEKİZ: 49,816

8- BELÇİKA: 41,200

9- TÜRKİYE: 35,350

10- İSKOÇYA: 32,650

Galatasaray'da Rizespor Maçı Alarmı!Galatasaray'da Rizespor Maçı Alarmı!Spor
# UEFA # türkiye
Çok Okunanlar
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
AK Parti Önünde Filistin'e Destek Eylemi!
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Tam 131 Gol Atan Kaleci Bakın Kim?
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Nazmiye Alan Gözaltına Alındı
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
Altın Fiyatları Yükseliyor Mu? Güncel Altın Alış Ve Satış Fiyatları...
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
insan Ruhu İle İlgili İlginç Gerçekler!
Öne Çıkanlar "Mısır Karışır!" | Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz | Ulusal Haber "Mısır Karışır!" | Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz | Ulusal Haber 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz... 20 Gün Boyunca Zencefil Tüketirseniz...