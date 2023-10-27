UEFA Ülke Puanı Sıralaması! İşte Güncel Durum
Temsilcilerimizin Avrupa'da bu hafta oynadıkları maçlar sonrası ülke puanı sıralaması tekrardan güncellendi. Herkesin merak ettiği soru ise Türkiye kaçıncı sırada? İşte UEFA ülke puanı güncel sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralaması güncel tablo 27 Ekim 2023 tarihinde maç sonuçları ile güncellendi. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup olmasının ardından, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe rakibi Ludogorets'i yenerek 9 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah Beyazlı temsilcimiz Beşiktaş ise Avrupa Konferans Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.
Türkiye Uefa Ülke Puanı Sıralamasında Kaçıncı?
Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin mücadeleleri ile ülke puan sıralaması güncellendi. Başarılı sonuçlarla birlikte Türkiye’nin ülke puanı 35.350 oldu.
Uefa Türkiye Ülke Puan Sıralaması
1 - İNGİLTERE: 92,678
2 - İSPANYA: 79,614
3 - İTALYA: 75,284
4 - ALMANYA: 73,052
5 - HOLLANDA: 57,100
6 - FRANSA: 55,997
7- PORTEKİZ: 49,816
8- BELÇİKA: 41,200
9- TÜRKİYE: 35,350
10- İSKOÇYA: 32,650