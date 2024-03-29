Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final tarihleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final maçlarının oynanacağı tarihler açıklandı. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan açıklama yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final tarihleri belli oldu!
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final maçlarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) da kupadaki müsabaka tarihleriyle ilgili açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı final ilk maçları 23-24 Nisan, ikinci maçları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı ise 23 Mayıs Perşembe tarihinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

23 Nisan Salı - 20.30 | MKE Ankaragücü-Beşiktaş

24 Nisan Çarşamba - 20.30 | Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük

8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak yarı final rövanş maçlarının müsabaka programı ise daha sonra açıklanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final tarihleri belli oldu! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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