Beşiktaş'taki Terör Saldırısının Üzerinden 7 Yıl Geçti



Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanlar törenle anıldı.

Terör örgütü PKK, 10 Aralık 2016'da Beşiktaş Stadyumunda, Beşiktaş-Bursaspor maçının ardında hain terör saldırısı düzenlemiş 40'ı emniyet mensubu olmak üzere 47 kişi şehit olmuştu.

Saldırının 7. yılında ilk olarak Edirnekapı Şehitliği'nde, şehitlerin kabrine karanfil bırakıldı. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Hain terör saldırısının gerçekleştiği Beşiktaş'ta "10 Aralık Şehitleri Parkı"ndaki anıta karanfiller bırakıldı.



Anma törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı, emniyet mensupları ile şehit aileleri katıldı.



Şehit olanlar için Dolmabahçe Camii'nde de Kur'an-ı Kerim eşliğinde mevlit okundu.



