İsrail "İnsan Hakları" Gününde de Aralıksız Saldırılara Devam Etti

Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Katar'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Guterres, "Gazze’de ateşkes kararının uygulanamaması, BM Güvenlik Konseyi'nin otoritesini zayıflattı.” dedi.



Filistin’i hedef alan İsrail saldırıları "Dünya İnsan Hakları" gününde de devam etti…



İsrail'in, sivil yerleşim yerlerini bombaladığı Gazze'de ise can kaybı 17 bin 700’e yükseldi.



İsrail güçleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta da Filistinlileri göçe zorluyor. İsrail'in daha önce Han Yunus'u "güvenlik alan" ilan etmesi nedeniyle binlerce Filistinli bu bölgede toplanmıştı.



Öte yandan İsrail'in Gazze'de esir kurtarma girişimi yine başarısızlıkla sonuçlandı. Hamas ve İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalarda, çok sayıda İsrail askeri yaralandı.



Filistin - İsrail arasında sıcak çatışmalar devam ederken, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Katar'daki Doha Forum'da konuşan Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ateşkes kararını ABD'nin reddetmesiyle ilgili olarak "Konseyin otoritesi sarsıldı" dedi.



İsrail ile Hamas arasında arabulucu rolü üstlenen Katar'dan da dünyaya çifte standart uyarısı geldi.



Doha Forum'da konuşan Katar Dışişleri Bakanı Abdurrahman Al Sani, "Gazze'de yaşananlar, uluslararası toplumun çifte standardını gözler önüne serdi' dedi. Ülkesinin bölgede ateşkes sağlama çabalarının sürdüğünü belirtti.