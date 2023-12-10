Türk Gazeteci Ömer Ensar Gazze'de Tahliye Edilemiyor

Türk Gazeteci Gazze'den tahliye edilemiyor. Filistin'de görev yapan Gazeteci Ömer Ensar, geri dönüş için Türkiye Cumhuriyet Kudüs Başkonsolosluğu'na başvurdu. Konsolosluktan gelen cevapta "Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışlar İsrail ve Mısır'ın onayına bağlıdır. Yetkili makamlar izin vermedi" ifadeleri kullanıldı. Ensar, Gazze'den çıkış için dışişlerinden çözüm bekliyor.

Türk Gazeteci Ömer Ensar, İsrail saldırılarının hedefindeki Gazze'den tahliye edilemiyor.



Bölgedeki gelişmeleri aktarmak üzere Gazze'de bulunan gazeteci Ensar Gazze’den ayrılmak istedi. Refah sınır kapısında Gazze’den çıkışına izin verilmeyen Ensar, Türkiye Cumhuriyet Kudüs Başkonsolosluğu'na başvurdu.

Konsolosluktan, Ensar'a iletilen cevapta "Refah Sınır Kapısı'ndan çıkışlar İsrail ve Mısır'ın onayına bağlıdır. İsrail ve Mısır makamları size Refah Sınır Kapısından çıkış izni vermemiştir." ifadeleri kullanıldı.



Konuyu sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Ömer Ensar, "Türkiye Cumhuriyeti devleti bir Türk vatandaşı olarak Gazze'den beni tahliye etme konusunda güçlük yaşıyor. İsrail ise adıma yasak uyguluyor. Sanırım buraya kadarmış arkadaşlar. Devletime saygım sonsuz. Hakkınızı helal edin." dedi