Kombinizde bu ayarları yapın! Faturanız yarı yarıya düşecek

Uzmanlar, doğru kombi kullanımı hakkında internet içeriklerinin birkaç farklı kaynaktan doğrulanması gerektiğini belirtiyor.

Kombilerin ısı konforunu artırmak ve doğalgaz tasarrufu sağlamak için düzenli bakım yapılması kritik önem taşıyor. Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, “Soğuk havalarda yüksek doğalgaz faturalarını engellemek için, yoğuşmalı ve enerji verimi yüksek kombiler tercih edilmeli. Teknik servise ve yedek parçaya kolay erişim sağlayan markalar seçilmeli,” diyerek kombi bakımının her yıl en az bir kez yapılması gerektiğini vurguladı. Canlı, kış gelmeden yapılacak bir kombi bakımı ile hem konforlu bir ısınma hem de tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Uzmanların önerdiği diğer kombi kullanımı ipuçları ise şöyle:

Sabit Isı Ayarı: Kombiyi sürekli açıp kapatmak yerine, düşük bir sabit sıcaklıkta tutarak enerji tasarrufu sağlanabilir. Evde bulunulmadığı zamanlarda ise kombi ayarının minimum 15-16 dereceye düşürülmesi önerilir.

Radyatörlerde Hava Alma: Radyatörlerin üst kısmında soğuma gözlemleniyorsa, hava birikmiş olabilir; bu durumda radyatörlerin havasını almak ısınma verimliliğini artırır.

Termostat Ayarları: Termostatı mevsime uygun bir sıcaklıkta tutmak enerji tasarrufuna katkı sağlar.

Yalıtım: Pencereler ve kapılar gibi ısı sızdırabilecek alanların kontrol edilmesi, evde ısı kaybını azaltır ve kombinin daha az çalışmasını sağlar.

Gaz Kaçağı Kontrolü: Kombi hattında sızıntı olup olmadığının düzenli kontrol edilmesi önemlidir. Şüpheli durumlarda hemen gaz firmasına başvurulmalıdır.

Acil Durum Planı: Kombi arızası veya gaz kaçağı gibi durumlar için önceden bir plan belirleyip acil durum numaralarını kaydetmek yararlı olur.

Bu önlemlerle kış boyunca güvenli, konforlu ve tasarruflu bir ısınma sağlanabilir ve doğalgaz faturaları düşürülebilir.