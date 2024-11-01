Kur Korumalı Mevduat 48.5 milyar dolara geriledi

Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (DDKKM) bakiyesi, eylülde 2,7 milyar dolarlık düşüşle 51,1 milyar dolardan 48,4 milyar dolara indi. Bu düşüşte, gerçek kişi hesaplarının bakiyesi 1,5 milyar dolar azalarak 37,3 milyar dolardan 35,8 milyar dolara, tüzel kişi hesaplarının bakiyesi ise 1,1 milyar dolar azalışla 13,7 milyar dolardan 12,6 milyar dolara gerilemesi etkili oldu.

Türk lirası KKM stok bakiyesi de eylül ayında 1,1 milyar lira düşerek 3,9 milyar liradan 2,8 milyar liraya indi.