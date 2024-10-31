Altının kilogram fiyatı düştü!

Ekonomideki dalgalanmalar devam ederken, altına yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarını yakından izliyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 137 bin TL’ye geriledi.

Altının kilogram fiyatı düştü!
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Gün içinde en düşük 3 milyon 137 bin lira, en yüksek 3 milyon 147 bin lira seviyelerini gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda %0,7 azalışla 3 milyon 137 bin liradan işlem gördü. Önceki gün ise fiyat, 3 milyon 158 bin lira seviyesindeydi.

Altında toplam işlem hacmi 1 milyar 467 milyon 933 bin 234,86 lira, işlem miktarı ise 467,65 kilogram olarak gerçekleşti. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 482 milyon 550 bin 612,52 lira olarak kaydedildi.

Altın borsasında gün içinde en fazla işlem yapan kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, QNB Bank ve Akbank öne çıktı.

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