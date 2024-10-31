İŞKUR 96 bin 876 kişi işe alacak! İşte açık pozisyonlar

Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan açık pozisyonları inceleyerek, niteliklerine uygun iş ilanlarına başvurabilecek. İlanlardaki başvuru koşulları pozisyonlara göre farklılık gösterebiliyor.

İŞKUR AÇIK POSİZYONLAR VE KONTENJANLAR

Beden İşçisi (genel) (23.046)

Temizlik Görevlisi (4.082)

Satış Elemanı / Danışmanı (1.918)

Konfeksiyon İşçisi (1.805)

Servis Elemanı (garson) (1.588)

Paketleme İşçisi (1.475)

Ambar/depo Görevlisi (1.437)

Makineci (1.168)

Kasiyer (1.087)

Ön Muhasebeci (1.074)

Tır-çekici Şoförü (973)

Büro Memuru (genel) (932)

Şoför-yük Taşıma (839)

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı (817)

Gazaltı Kaynakçısı (788)

Depo İşçisi (766)

Bulaşıkçı (762)

BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

Başvuruyu gerçekleştirmek isteyen vatandaşların sisteme kayıt olmaları gerekiyor. Ancak kayıt oluşturmak için de bazı ön koşulları taşımanız gerekiyor. Kayıt için istenen ön koşallar şöyle;

T.C. vatandaşı olmak.

14 yaşını doldurmuş olmak.

Reşit olanların askerlik ile ilişiğinin kesilmiş olması.

Eğitim durumu veya çalışmışlık yoksa, İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme kurslarına katılmak.