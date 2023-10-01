Kovboyların Amerika'nın Köleleri Olduğunu Açıkladılar! Kovboyların Gizlenen Tarihi

Tarihçilerin yaptığı yeni analizler, Amerika'nın ilk kovboylarının muhtemelen köleleştirilmiş halklar olduğunu ortaya çıkardı.

Kovboy olarak adlandırılan insanların yapılan yeni çalışma ile ortaya çıkardığı şey ilk büyükbaş hayvan yetiştiricilerinden bazılarının aslında Afrika'dan geldiğini ve Meksika ve Karayipler'deki çiftliklerde çalışmaya zorlandığını öne sürüyor.

Kovboylar Köleleştirilmiş Halklar

Eski zamanlarda izlenen ve Amerika'nın asayişinden sorumlu olarak gösterilen kovboy popüler tasvirlerin aksine, Amerika'nın ilk kovboylarının kimlikleri daha önce varsayıldığından çok daha çeşitli görünüyor. Aslında kanıtlar, bu Batı ikonlarının ilk örneklerinin aslında Meksika ve Karayipler'den olduğunu ve çoğunun köleleştirilmiş halklar olduğunu gösteriyor.

Tarih kitaplarında anlatıldığı gibi 1492'den önce Amerika'da inek yoktu. Bu büyük memeliler yeni kıtaya ilk kez 16. yüzyılda İber Yarımadası'ndan Karayip adalarına taşınmasıyla başladı. Yerli inekler geldikten sonra yerel olarak yetiştirildi ve Avrupalılar kolonileştirmeye ve keşfetmeye devam ederken Meksika, Panama ve Kolombiya gibi diğer bölgelere ithal edildi.

Ancak tarihçiler ayrıntıya dikkat çekiyor, bugünkü önemlerine rağmen, Atlantik'i geçen ilk sığırlar ve Kolomb sonrası erken dönemde nasıl hareket ettikleri hakkında aslında çok az şey biliniyor. Araştırmacılar, Meksika ve Haiti'deki beş İspanyol bölgesinde bulunan ve 16. ve 18. yüzyıllara tarihlenen 21 ineğin DNA'sındaki imzaları analiz etti. Daha sonra bu imzaları bilinen Avrupa ve Afrika ırklarına ait imzalarla karşılaştırdılar.

Önceki örneklerin yedi tanesinin Avrupa'dan gelen genetik bağlara sahip olması nedeniyle ilk bulgular geleneksel anlatıyla tutarlıydı. Bununla birlikte, Meksika'daki Bellas Artes adlı bölgede bulunan bir örneğin, doğrudan Afrika'dan uzanan bir soya sahip olduğu ve Amerika'ya 17. yüzyılın başlarında ulaştığı düşünülüyor.

Doktora çalışmasını yürüten araştırmacılara göre bu analizler Amerika'daki kölelik tarihindeki eğilimleri ve Afrikalı köleleştirilmiş işçilerin sığır çiftliğinin uygulanmasındaki merkezi rolünü destekliyor.

Bu bulgular, Amerika'daki sığırcılığın başlaması ile ilgili tarihi kayıtlardan yaklaşık 100 yıl öncesini ortaya çıkartıyor.

16.yüzyıl Amerika'sında sığırcılık genişledikçe sığırlar ile ilgilenecek vasıflı insanlara ihtiyaç duymuşlardı ama Amerika'ya gelen Avrupalıların sığırlar ile ilgilenme konusunda hiçbir tecrübeleri yoktu ve bu yüzden köle tüccarlarının sığır gütme tecrübesine sahip insanları Afrika'dan kaçırdıklarını gösteriyor.

Araştırmacıların yürüttüğü çalışmalar ile birlikte Amerika'daki ilk sığırlara ait kemikler analiz edildi. Sığır kemiklerindeki genetik analiz Afrika sığırları ile çok fazla benzerlik gösteriyordu, bu da Afrika'dan köleler ile birlikte sığırların getirildiği destekliyor.

Doktora çalışmasını yürüten zooarkeoloji uzmanı ve çalışmanın ortak yazarı Nicolas Delsol, şu ifadeleri ekleyerek konuya nokta koyuyor:

- Sığırlara ilişkin arkeolojik genetik kanıtlarımız, Amerika'daki erken İspanyol İmparatorluğu'nun belgelenmiş yönleriyle paralellik gösteriyor: sömürgeci emek sisteminin organizasyonu, Afrika köle ticaretinin zamanlaması ve köleleştirilmiş işçilerin sığır yönetiminde yüksek düzeyde uzmanlaşması.