Milli Mücadele'nin mihenk taşı Sivas Kongresi 104 yaşında!

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi 104. yıl dönümünü kutluyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ise sosyal medya hesabından Sivas Kongresi'nin 104.yıl dönümünü yaptığı bir paylaşımla kutladı.

MİLLİ MÜCADELE'NİN MİHENK TAŞI SİVAS KONGRESİ 104 YAŞINDA!

İŞTE O PAYLAŞIM...

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ SİVAS KONGRESİNİ NASIL ANDI?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, bizlere bu mukaddes vatanı emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımız için şehit olan tüm Millî Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.



Sivas Kongresi'nin çok önemli bir ilkesinin bağımsızlık olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, milli irade, bağımsızlık ve Misak-ı Milli ruhunu Milli Mücadele'nin yol haritası olarak tanzim eden Sivas Kongresi'nde, tam bağımsız Türkiye'nin yolunun açıldığını, Milli Mücadele'ye karargah olan, Kurtuluş Savaşı'nı da yönetecek ilk Meclisin temellerinin atıldığını anımsattı.

Kurtulmuş, "Misak-ı Milli'nin millet için büyük bir şeref ve ayağa kalkarak bağımsızlık savaşı vermek adına en yüksek değerler manzumesi olduğu, Sivas Kongresi'nde en gür sesle tüm dünyaya ilan edilmiştir. Biliyoruz ki 104 yıl evvel şanlı ecdadımızın yaktığı bağımsızlık meşalesi, emin adımlarla yürüdüğümüz 'Güçlü ve Büyük Türkiye' yolumuzu aydınlatıyor. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, bizlere bu mukaddes vatanı emanet bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı bayrağımız için şehit olan tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun." ifadelerine yer verdi.