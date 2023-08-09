Mısır piramidi'nın sırrı Kutup Yıldızı: Thuban Yıldızı 5.000 yıl önce Mısırlıların kutup yıldızıydı!

Thuban olarak adlandırılan yıldız Antik çağlarda Mısırlılar için önemli bir yeri vardı. Parlak bir yıldız değil ama yıldız gözlemcilerinin kalbinde özel bir yere sahip. Bunun nedeni, Ejderha Draco takımyıldızında nispeten göze çarpmayan bir yıldız olan Thuban'ın, yaklaşık 5.000 yıl önce, Mısırlılar piramitleri inşa ederken Kutup Yıldızı olmasıydı.

Ve Thuban'ın eski piramit inşaatçılarına rehberlik ettiğine dair kanıtlar bulundu. Mısır Piramitleri içindeki bazı özellikler yıldızlarla aynı hizada olması bize ipuçları veriyor.

PİRAMİTLERİN SIRRI

MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI NEDİR?

Mısır piramitleri bize eski Mısır'ın kalıcı bir anıtı gibi görünüyor. Dünya ekseni 26.000 yıldan fazla bir süredir yavaş bir şekilde değiştiği için, Kutup Yıldızının kimliği değişir. Yani Thuban artık bizim Kutup Yıldızımız değil.

Ama bundan yaklaşık 20.000 yıl sonra yeniden Kutup Yıldızı olacak.

PİRAMİTLERİN SIRRI THUBAN YILDIZI

Mısır piramitleri arasında birçok gizem vardır. Thuban yıldızını inceleyen araştırmacılar, Büyük Giza Piramitleri'ndeki “hava bacaları” keşfettiler. Başlangıçta uzmanlar, bu dar geçitlerin piramitleri inşa ederken havalandırma için olduğuna inanıyorlardı. Ancak 1960'larda, gökyüzünün 5.000 yıl önce piramitleri inşa edenler için göründüğü gibi, hava bacalarının yıldızlarla veya gökyüzündeki alanlarla aynı hizada olduğunu fark etti.

MISIR PİRAMİTLERİNDEKİ HAVA BACALARI

Mısır piramitlerindeki hava bacalarından biri büyük piramit boyunca eğri bir yol izler, bu nedenle içinden yıldızları göremezdiniz. Büyük Piramit'in içindeki bu geçitlerin amacı, kralın göğe yükselişiyle ilişkili ritüellerle bağlantılı olsalar da bugüne kadar net değildi. Amacı ne olursa olsun, Büyük Giza Piramidi, onu inşa edenlerin yıldızlı gökyüzünü yakından bildiklerini ortaya koyuyor.

Thuban'ın göklerin etrafında dönüyormuş gibi göründüğü Kutup Yıldızları olduğunu kesinlikle biliyorlardı.

KUTUP YILDIZININ KİMLİĞİ NEDEN SÜREKLİ DEĞİŞİYOR?

Dünya'nın ekseni, güneş etrafındaki yörünge düzlemimize göre her 41.000 yılda bir dikeyden yaklaşık 22 ila 24 derece arasında değişen bir eğimi korur. Ancak 26.000 yıllık bir süre boyunca, Dünya'nın ekseni farklı Kutup Yıldızlarına işaret ederek göklerde yavaş bir daire çiziyor. O dairenin üzerinde veya yakınında bulunan yıldız hangisi olursa olsun, sonunda bir Kutup Yıldızı olacaktır.

Birçoğu, Dünya'nın bu hareketini, ekinoksların devinim veya bazen de devinim olarak adlandırılır.