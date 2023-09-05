Mısır Ölüler Kitabı sırrı çözüldü! 5.000 yıllık bilmece

Birçok eski kültür gibi, antik çağlarda Mısırlılar da ölümden sonraki yaşamla ilgili zengin bir inanç sistemine sahipti. Ölümü ebedi topraklara uzun ve meşakkatli bir yolculuğun başlangıcı olarak inanıyorlardı. Engeller ve iblislerle dolu olan cehenneme giden yol, Eski Mısır'dan ayrılanlar için hain bir yoldu ve bu nedenle sözde Ölüler Kitabı, merhumun bu doğaüstü arazide gezinmesine yardımcı olacak bir rehber görevi görüyordu.

MISIR ÖLÜLER KİTABININ KÖKENLERİ

Mısır Ölüler Kitabı, adına rağmen, bir kitap değildir. Daha ziyade, resmi bir düzeni, yapısı veya anlatısı olmayan, yaklaşık 1000 yıllık bir süre boyunca yazılmış bir büyü koleksiyonudur. Bu büyülerin her biri, ölü bir kişinin yeraltı dünyasında karşılaşması muhtemel olan belirli bir zorluğun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve bu büyülerin çeşitli kombinasyonları, cesetlerin yanı sıra mezarlara yerleştirilen papirüslerde bulunabilir.

Bu büyülerin en eskisi, M.Ö. 2400 civarında Mısır kraliyetinin mezar odalarındaki nesnelerin üzerine boyandı ve Piramit Metinleri olarak bilinmeye başlandı. Tabut Metinleri olarak bilinen sonraki versiyonlar, koleksiyon MÖ 16. yüzyılda "Gün İçinde Geliş Kitabı" başlığı altında yeniden düzenlenmeden önce, kraliyet dışı seçkinlerin tabutlarına yazıldı.

Artık bir kopyasına gücü yeten herkesin erişebildiği "Kitap", yazıcılar tarafından satıldı ve yaşayanların dünyasından çıkmaya hazırlananlar için vazgeçilmez bir kit parçası olarak görülmeye başlandı. Tipik olarak, süresi dolmuş ölümlüler yalnızca belirli bölümleri satın alırdı ve şimdiye kadar tüm büyü koleksiyonuna sahip hiçbir mezar bulunamadı.

Alman Egyptologist Karl Richard Lepsius'un metni bu adla yayınladığı 1842 yılına kadar koleksiyon Ölüler Kitabı olarak bilinmeye başlandı.

MISIR ÖLÜLER KİTABI İÇİNDE NELER YAZIYORDU? ÖLENLER İÇİN YOL GÖSTERİŞİ REHBER OLAN BU KİTAP NEDEN BU KADAR ÖNEMLİYDİ?

MISIR ÖLÜLER KİTABININ İÇİNDE NELER VAR?

Mısır Ölüler Kitabı'ndaki çeşitli büyüler, insanların yok oluştan kaçınmak ve sonsuz öbür dünyaya ulaşmak için doğru zamanda doğru şeyleri söylemelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Eski Mısır inanışlarına göre, ölülerin tanrı Osiris ile tanışmak için yeraltı dünyasında seyahat etmeleri gerekiyordu ve bu noktada birlikte yaşadıkları doğruluğa göre yargılanacaklardı.

KİTABIN SONUNDA: EĞER BİR PİSLİK İSEN, MISIR ÖLÜLER KİTABI SENİ KURTARAMAZ YAZIYOR!

Ancak bu yol, yol boyunca yatıştırılması veya evcilleştirilmesi gereken korkunç canavarlar ve diğer doğaüstü pislikler tarafından korunuyordu. Ölüler Kitabı'ndaki büyülerin çoğu, ölen kişiyi bu düşmanların üstesinden gelmek için okunabilecek sözlerle donatmaya hizmet etti. Diğerleri, tanrıların yolculuklarında ilerlerken ölülere sordukları pek çok sorunun yanıtlarını içeriyordu.

Osiris'e ulaşmayı başaranlardan, ölülerin ruhlarını yargılayan 42 tanrının her birinin adını söylemeleri istendi. Bunu takiben, hayatları boyunca cinayetten hırsızlığa kadar 42 farklı günahtan sakındıklarını ifade eden sözde “mevcut itiraf”ı okumak zorunda kaldılar. Neyse ki, tüm bu bilgiler Ölüler Kitabı'nda yazılıydı, bu nedenle ölmeden önce bir papirüs satın alanların endişelenecek çok az şeyi vardı.

Ancak tüm bu zorluklar tamamlandıktan sonra ölen kişinin kalbi bir terazide bir tüye karşı tartılırdı. Terazi dengelendiyse, bireyin günahsız olduğuna karar verildi ve öbür dünyaya giriş hakkı verildi. Ancak ağır günahları dengeyi bozanlar hemen yutuldu ve sonsuza dek unutulmaya mahkum edildi.

Sonunda, eğer bir pisliksen, Mısır'ın Ölüler Kitabı bile seni kurtaramazdı.