Ulaştığı yüksek hız sayesinde şehirler arası yolculukları oldukça konforlu ve kısa zamanlı hale getiren hızlı trenler pek çok kişinin tercihi. Peki Bursa Bilecik Hızlı Tren Hattı Açıldı mı? Bilet Fiyatları Ne Kadar Olacak? Sizler için yazdık!

YENİ HAT GELİYOR MU! BURSA BİLECİK HIZLI TREN HATTI AÇILDI MI!

Genellikle 250 km/s veya daha yüksek hızlarda seyahat edebilen hızlı trenler geleneksel demiryolu trafiğinden önemli ölçüde daha hızlı ulaşıma imkân tanıyan demiryolu taşımacılığı türüdür. Hızlı trenler, geleneksel demiryolu trafiğine göre önemli ölçüde daha hızlı seyahat edebildiğinden şehirlerarası ulaşımda önemli bir zaman tasarrufu sağlar.

Karayolu ve havayolu ulaşımına göre daha az kirlilik ürettiklerinden çevre dostu bir ulaşım imkanı sunmaktadır. Hızlı trenlerin geleneksel demiryolu trafiğine göre daha güvenli olmasının sebebi kaza riskinin daha düşük olmasından kaynaklanır. Çin, Japonya, Almanya ve Fransa, hızlı trenlerin yaygın olarak kullanıldığı ülkelerin başında gelse de, dünyada birçok ülkede hızlı trenler kullanılmaktadır. Türkiye'de, hızlı trenler 2009 yılından itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul-Ankara, Ankara-Konya ve İstanbul-Konya-Karaman hatlarında hızlı trenler hizmet vermektedir. Ayrıca pek çok hattın inşasına da devam edilmektedir. Bursa Bilecik hızlı tren hattı açıldı mı sorusunu aşağıda cevapladık!

BURSA BİLECİK HIZLI TREN HATTI KULLANIMA AÇILIYOR MU!

Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde bulunan Bursa ve Bilecik illerini birbirine bağlayan Bursa-Bilecik hızlı tren hattının uzunluğu 201 kilometredir ve Osmaneli'nde Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacaktır. TCDD tarafından gerçekleştirilmekte olan hattın 56 kilometrelik Bursa-Yenişehir bölümü, 95 kilometrelik Balıkesir-Bursa bölümüyle birlikte 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli bölümü tamamlandı. Osmaneli-Bursa arasındaki 106 kilometrelik bölümde ise çalışmalar devam ediyor. Bursa-Bilecik hızlı tren hattı henüz açılmadı. Hattın 2024 sonunda ilk testlerini yapması ve 2025 yılında hizmete açılması planlanıyor.

İSTANBUL-ANKARA HIZLI TREN KAÇ SAAT

Her gün karşılıklı olarak yapılan İstanbul-Ankara hızlı tren seferleri günde ortalama 9 sefer düzenlenmektedir. İstanbul-Ankara hızlı tren yolculuğu, karayolu yolculuğu ve havayolu yolculuğuna göre daha hızlı ve konforlu bir alternatiftir. Duruş sayısına göre değişkenlik gösteren sefer için yolculuk süresi 4 saat 35 dakika ila 4 saat 48 dakika arasında değişmektedir.