Yüksek Hızlı Tren Biletleri Zamlandı! Tren Biletleri Kaç TL Oldu!

Yapılan son zamla yüksek hızlı tren biletleri fiyatlarındaki yükseliş dikkate değer ölçüde. Uygulanan yüksek zam yüzdesinden sonra yüksek hızlı tren biletleri kaç TL oldu? Bilet fiyatlarında herhangi bir indirim söz konusu olacak mı? Detaylar sizler için hazırladığımız yazıda!

YHT KULLANACAKLAR DİKKAT! YÜKSEK HIZLI TREN BİLETLERİ ZAMLANDI!

Yüksek hızlı tren, ticari hizmetlerde kullanılan en az 250 km/saat ve üzerindeki hıza ulaşabilen sabit tertibatlı motor ve vagon setlerinden oluşan dizidir. Geleneksel demiryolu trafiğinden önemli ölçüde daha hızlı ulaşıma imkân tanıdığından ve şehirler arası yolculukların daha kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde yapılmasını sağladığından pek çok kişinin ilk tercihi haline gelmiştir.

Dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan yüksek hızlı trenler Türkiye'de ilk kez 2009 yılında Ankara-Eskişehir arası hattı açıldığında kullanıldı. Günümüzde, Türkiye'de Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Yozgat ve Ankara-Sivas olmak üzere toplam 4 yüksek hızlı tren hattı bulunmaktadır. Oldukça yüksek hızlara ulaşabilme, konforlu bir ulaşım imkanı sunma ve gürültü kirliliğini azaltma yönünde etkili olma için avantalara sahip olan bir trendir. Ancak yüksek hızlı tren biletleri zamlandı! Biletlerin kaç TL olduğu aşağıda!

YÜKSEK HIZLI TREN BİLETLERİ ZAMLI FİYATI!

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yapılan son zamma göre; zam oranı, Ankara-İstanbul hattında %33, Ankara-Eskişehir hattında ise %65 oldu. Zamla birlikte, Ankara-İstanbul arasında standart ekonomi vagon bilet fiyatı 323 TL'den 430 TL'ye, Ankara-Eskişehir arasında ise 136 TL'den 225 TL'ye artış gösterdi. İşte 4 yüksek hızlı tren hattının güncel bilet fiyatları:

Ankara-İstanbul: Standart ekonomi: 430 TL Business: 645 TL

Ankara-Konya: Standart ekonomi: 200 TL Business: 322 TL

Ankara-Eskişehir: Standart ekonomi: 225 TL Business: 350 TL

Ankara-Yozgat: Standart ekonomi: 173 TL Business: 255 TL

YHT İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLECEKLER!