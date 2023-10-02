Yüksek Hızlı Tren Biletleri Zamlandı! Tren Biletleri Kaç TL Oldu!

Yüksek hızlı tren biletleri oldukça yüksek bir zam yüzdesine tabii tutulmuş durumda. Zamdan sonra yüksek hızlı tren biletleri kaç TL oldu? Yüksek hızlı tren biletlerinde indirim söz konusu mu? İndirimden kimler yararlanabilecek detayları yazımızda!

Yüksek Hızlı Tren Biletleri Zamlandı! Tren Biletleri Kaç TL Oldu!
Yüksek hızlı tren biletleri zamlandı!
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Yapılan son zamla yüksek hızlı tren biletleri fiyatlarındaki yükseliş dikkate değer ölçüde. Uygulanan yüksek zam yüzdesinden sonra yüksek hızlı tren biletleri kaç TL oldu? Bilet fiyatlarında herhangi bir indirim söz konusu olacak mı? Detaylar sizler için hazırladığımız yazıda!

YHT KULLANACAKLAR DİKKAT! YÜKSEK HIZLI TREN BİLETLERİ ZAMLANDI!

Yüksek hızlı tren, ticari hizmetlerde kullanılan en az 250 km/saat ve üzerindeki hıza ulaşabilen sabit tertibatlı motor ve vagon setlerinden oluşan dizidir. Geleneksel demiryolu trafiğinden önemli ölçüde daha hızlı ulaşıma imkân tanıdığından ve şehirler arası yolculukların daha kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde yapılmasını sağladığından pek çok kişinin ilk tercihi haline gelmiştir.

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Dünyanın birçok ülkesinde yaygın olarak kullanılan yüksek hızlı trenler Türkiye'de ilk kez 2009 yılında Ankara-Eskişehir arası hattı açıldığında kullanıldı. Günümüzde, Türkiye'de Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Yozgat ve Ankara-Sivas olmak üzere toplam 4 yüksek hızlı tren hattı bulunmaktadır. Oldukça yüksek hızlara ulaşabilme, konforlu bir ulaşım imkanı sunma ve gürültü kirliliğini azaltma yönünde etkili olma için avantalara sahip olan bir trendir. Ancak yüksek hızlı tren biletleri zamlandı! Biletlerin kaç TL olduğu aşağıda!

YÜKSEK HIZLI TREN BİLETLERİ ZAMLI FİYATI!

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yapılan son zamma göre; zam oranı, Ankara-İstanbul hattında %33, Ankara-Eskişehir hattında ise %65 oldu. Zamla birlikte, Ankara-İstanbul arasında standart ekonomi vagon bilet fiyatı 323 TL'den 430 TL'ye, Ankara-Eskişehir arasında ise 136 TL'den 225 TL'ye artış gösterdi. İşte 4 yüksek hızlı tren hattının güncel bilet fiyatları:

  • Ankara-İstanbul: Standart ekonomi: 430 TL   Business: 645 TL
  • Ankara-Konya: Standart ekonomi: 200 TL      Business: 322 TL
  • Ankara-Eskişehir: Standart ekonomi: 225 TL  Business: 350 TL
  • Ankara-Yozgat: Standart ekonomi: 173 TL      Business: 255 TL

YHT İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLECEKLER!

  • 7-12 yaş arası çocuklar(%50 indirim)
  • 13-26 yaş arası gençler(%15 indirim)
  • 60-64 yaş arası yolcular(%15 indirim)
  • 65 yaş ve üzeri yolcular(%50 indirim)
  • Askeri yolcular(%15 indirim)
  • 12 kişilik grup yolcular(%20 indirim)
  • Basın kartı sahipleri(%20 indirim)
  • TCDD personeli ve aileleri(%20 indirim)
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# Yüksek Hızlı Tren biletlerinin fiyatı ne kadar
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