Kavala davasında yeni gelişme: Heyet değişti
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala, yaptığı basın açıklamasıyla yeniden yargılanmayı talep etmişti. Bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onanan Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine Kavala'nın yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildi.
Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz, Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in başvurusu üzerine yeniden yargılama talebine bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti değiştirildiğini açıkladı. Saymaz, Gezi Parkı Davası’nda karar veren başkan ve üye çekilerek, yeni bir heyet oluşturulduğunu ifade etti.
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