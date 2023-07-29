Doğuştan ayarsız 3 burç! Hiç sınırları yok

Astroloji de karakteri belirleyen bazı burçlar vardır. Bunlar arasında en ayarsız insanların burçları belli olur. Duygu durumlarından ortamlardaki tavırlarına kadar tetikte olmanız gereken bu burçları sizler için derledik.

Sınırları aşan tavırları sizi de hayattan soğutur. Bu burçlara karşı sınırlarınızı koymadığınız sürece ortam içinde rezil olma ihtimaliniz vardır. Duygularını kontrol edemeyen bu burçlar sizi de kendileriyle beraber felakete sürükler.

DOĞUŞTAN AYRARSIZ 3 BURÇ

İKİZLER BURCU

Duyguları asla ortalı değildir. Yüksek çıkışları var. İkizler bazen bu tavırları dikkat çekmek için yapar. İkizler burçlarından bu süreçte uzak durmalısınız. İkizler burcu sizinle tartıştığı an tüm gücüyle üste çıkmak için çirkinleşebilir. Ağladıkları ya da güldükleri hiçbir şeyin ortası yoktur.

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları ne zaman nerede ne konuşacağını bilmez. Onlara sır verdikten sonra birden ulu orta yerde ağızlarından kaçırabilirler. Oğlak burçlarındaki ayarsızlık aslında pekte masum değildir. Çünkü size kendilerini çok güvenilir gösterirler taa ki gerçek yüzleriyle sizi delirtene kadar.

KOÇ BURCU

Aslında lider kategorisinde olan Koç burçları aynı zamanda işlerine geldiklerinde ayarsız olabiliyorlar. Kendilerini anlatırken övmeyi seven Koç burçları bunu bas bas bağırarak yapar. Koç burçlarının ayarsızlıkları aynı zamanda arsızlıklarıyla beraber ilerler. Onlara göre herkes onları dinlemeli.