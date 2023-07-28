Kenafirlikte zirve yapan burçlar! Onlarla sakın göz göze gelmeyin

Sinsi insanlara verilen tabir olan kenafirlikte zirve yapan bu burçlardan uzak durun. Onlarla sakın göz göze gelmeyin. Bu burçlar hayatınızı hem bakışlarıyla hem de sinsilikleriyle karartır. İşte kenafirlikte zirve yapan burçlar...

Kenafirlikte zirve yapan burçlar! Onlarla sakın göz göze gelmeyin
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Eskilerin tabiriyle kenafir gözlü kişiler genellikle bu burçlardan çıkıyor. Astroloji verilerine göre enerjileriyle hayatınızı alt üst eden bu kenafir bakışlı burçlarla göz göze bile gelmeyin. Kötü enerjiye sahip olan kenafir gözlü burçlar sinsilik kategorisine de girer. Hayatınızla ilgili güzel gelişen bir olayın birden alt üst olma nedeni de bu burçlara bağlıdır.

Astroloji uzmanları bu kişilere hayatınızla ilgili detay verilmemsi konusunda bu yüzden sık sık unutur. Bazı burçlar her ne kadar kenafir olduklarının farkında olmazsalar eda bazıları bunun tam farkında.

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Kenafirlikte zirve yapan burçlar

KENAFİRLİKTE ZİRVE YAPAN BURÇLAR!

BAŞAK BURCU

Başak burçlarının çoğu kenafir insanlardır. Başkalarının başarılarını kolay kolay çekemezler. Kendilerini hep zirvede görürler. Kendileri dışında bir popüleri asla kabul etmezler. Onlara göre şans hep onlardan yanadır.

Kenafirlikte zirve yapan burçlar

İKİZLER BURCU

En saf kenafir İkizler burcudur. Hiç farkında olmadan nazar değdirirler. İkizler burcunun yanında sağlıklı olduğunuzu bile söylemeyin. İki büklüm bir hayatınız olabilir. İkizler burcunda en yaygın nazar durumu ise aşk konusundadır. Bu yüzden onlardan uzakta bir ilişki sürdürün.

Kenafirlikte zirve yapan burçlar

YAY BURCU

Yay burçlarının enerjileri oldukça kötüdür. Kenafirlikleri sadece çevrelerine değil kendilerine de zarar verir. Yay burçları tam oh her şey yolunda dedileri an kıyamet bile kopabilir. Bu yüzden sessiz kalmaları kendileri dahil herkese fayda sağlar.

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