Venüs retrosunun karanlığa gömdüğü burçlar! Hayatları birden alt üst oldu

Astrolojik verileri oldukça sık etkileyen retroların başında gelen Venüs bu kez kişisel hareket edecek. 22 Temmuz 2023 yılında başlayan daha sonra 4 Eylül 2023 yılına kadar devam edecek olan Venüs retrosu bazı burçların hayatlarını kararttı. Depresif olan bu burçlar bu Venüs retro dönemi boyunca daha çok karamsarlığa batacak.

Peki en çok Venüs retrosundan etkilenecek olan burçlar hangileridir? Venüs retrosu genellikle yarım kalmış her şeyi tamamlamak için geliyor. Aşk ilişki para kariyer her alanda Venüs retrosu dönemine dikkat! Bu süreç bazı insanlarında gerçek yüzünü ortaya çıkarabilir.

VENÜS RETROSUNUN KARANLIĞA GÖMECEĞİ BURÇLAR

BALIK BURCU

Normal şartlarda en pesimist ve çekilmez olan Balık Burçları bu süreçte daha fazla karamsar olacak. Uzun süredir bekledikleri kavuşmalar konusunda giderek ümitsizliğe kapılan Balık Burçları 4 Eylül’e kadar sonu gelmeyen bir döngüye girecekler. Balık Burçları Venüs retrosunu kazasız belasız atlatmak için herkesten uzak durmalılar.

ASLAN BURCU

Yaşadığı ilişki çıkmazları Aslan Burçlarını daha olumsuz hale koydu. Kavuşmayı beklerken iyice yalnızlaşan Aslan Burçlarını bu günlerde daha karanlık günler bekliyor. İş hayatları tıkırında ilerleyen Aslan Burçlarının aşkta başaramamalarının tek nedeni kendilerini suçlayıp uzaklaşmaktır.

BAŞAK BURCU

Gideni bekler Başak Burcu hem de güzel bekler ama kimse gelmez. Başak Burçları bu dönem iş aşk para konusunda yalnızlığın dibine vuracak. Birikimlerini kaybeden Başak Burçlarının çok özlediği insanlar var. Onlara kavuşsalar karanlıkları bayram olacak.