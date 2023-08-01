Dolunay'ın 1 Ağustos'ta aşk para ve kariyer dağıtacağı burçlar! Dolunay'ın etkileri...

1 Ağustos günü Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, burçlarda kalıcı aşk, para ve kariyer değişimlerine neden olacak. 31 Temmuz'da başlayan Dolunay eksensel olarak tamamen 1 Ağustos'ta etkilerini burçlar üzerinde gösterecek. Kova Dolunay'ı bazı köklü değişimlere imza atacak. Aş hayatları özellikle burçları bu dönem alt üst etse de ileri zamanlardaki gerçek aşklarını ortaya çıkartacak.

Astroloji verilerine göre 1 Ağustos'ta en çok yara alacak burçlar ise; Balık, Başak ve Aslan burçları olacak, Duygusal bir devinimden geçen bu burçların artık ayakları üzerine basıp geçmişleri unutmaları gerekiyor.

İŞTE 1 AĞUSTOS DOLUNAY'INDAN ETKİLENECEK BURÇLAR

YENGEÇ BURCU

Son dönemde özellikle kariyeri açısından büyük bir karar vermeye çalışan Yengeç burçları Dolunay'la beraber bazı kapıları aralayacak. Sonbahar da içlerine sinen bir kariyer planlamasıyla yollarına devam edecek.

KOÇ BURCU

Koç burçları son dönemlerinde verdikleri bazı kararlardan oldukça pişman görünüyor. Dolunay aşk kapılarını aralayarak onların zayıf noktalarını ortaya çıkaracak. Koç burçlarına en büyük tavsiye ise bazı konularda fevri düşünmemeleri olacaktır.

BOĞA BURCU

Aşk ve kariyer arasında ciddi bir seçim vereceği döneme giren Boğa burçları hayatlarındaki bu dönüm noktasının farkında bile değiller. Boğa burçları yaşadıkları dönemde verdikleri aşk kararlarıyla adım adım ilerlerken kariyer planlamasına gerek kalmadan parayı bulacaklar.