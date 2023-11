Tarihte her bir Türk Boyundaki fiziksel özellikler oldukça farklıdır. Her ne kadar aynı dili aynı kültürü taşısak da Türk boylarındaki fiziksel değişimler dünya genelinde kıskanılıyor. Neden mi? Çünkü Türk boylarında karakteristik kusursuz bir fiziksel özellik var. Özellikle Türk boylarındaki her bir kadın bu güzelliği adeta taşıyor. Yapılan araştırmalarda Dünya tarihine damga vuran boylardaki kadınların yüz hatları tespit edildi.

Türk Boylarına Göre Kadınların Yüz Hatları Tespit Edildi! Peki Siz Hangi Boya Bağlısınız?



Altaylar Kadınları

Altay kadınlarının dolgulu dudakları küçük ince gözleri ve geniş yanakları var. Ayrıca yüz çizimleri yuvarlaktır. Kaşları ince alın kısımları ise U şeklindedir. Burun kemiklerinin üst kısmı içe batık ve ucu küçüktür.

Uygur Kadınları

Gözleri yayık yanakları geniş burun uçları uzundur. Yüzleri tam yuvarlak ya da U şeklinde değil. Göz kabakları dışa dönüktür. Dudakları ortalama ve küçüktür.

Kırım Tatar Türkleri

Yüzleri beyaz ve doğal allıkları vardır. Açık kahverengi saçları ve göz renkleriyle dikkat çekerler. Göz yapıları dışa dönüktür. Dudakları yayık ve incedir.

Özbek Kadınları

Özbek kadınlarının ten rengi buğday gözleri çekik ve küçüktür. Kaşları seyrek olan Özbek kadınları elmacık kemikleri yaygın diri bir yüz hatları vardır.

Kazak Kadınları

Elmacık kemikleri dolguludur. Tenleri beyaz ancak kaş ve göz renkleri siyahtır. Gözleri küçüktür.

Kumuk Kadınları

Kumuk kadınlarının en belirgin özellikleri gözleri ayrın burun çatısı yok ve soluk bir tenleri vardır. Gözleri küçük olan Kumuk kadınlarının masum bakışları vardır.

Başkurt Kadınları

Keskin bir yüz hatları var. Burunlarının ucu sivri ancak yapısal olarak küçük yandan bakıldığında ise uzundur. Başkurt kadınlarının göz yapıları en dikkat çekendir. İri ve açık olan gözleri bir savaşçıyı temsil eder.

Tatar Kadınları

Günümüzde çok az sayıda varlar. Kaş yapıları yukarı doğru keskin bir yüz hattı ve yanık bir tenleri var.