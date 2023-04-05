2023 Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesi, ramazan ayında tüm İslam camiası tarafından merak edilen günler arasında yer alıyor. Her yıl ramazan ayında idrak edilen Kadir Gecesi'nde bu yıl yine binlerce Müslüman ibadetlerini gerçekleştirecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman?
Ramazan ayının son 10 günü içinde yer alan ve Kur'an-ı Kerim'de de önemine vurgu yapılan Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman 2023? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçı?
KADİR GECESİ HANGİ GÜN?
2023 yılında Kadir Gecesi, 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayının 26. gecesi eda edilecek. Bu durumda Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi akşamına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimde, Kadir Gecesi'nin 17 Nisan Pazartesi gecesi eda edileceği bildirildi.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Ramazan ayının son on günü içerisinde rastgele bir gece değil, özel bir gece olarak belirlenmiştir. Kadir Gecesi'nin önemi, aşağıdaki nedenlerden dolayı vurgulanır:
Kuran'ın İndirildiği Gece: Kadir Gecesi, Kuran'ın ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail vasıtasıyla indirilmeye başladığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam dininin temel kaynağı olan Kuran'ın indirildiği bir gece olması, Kadir Gecesi'nin büyük bir önem kazanmasını sağlar.