Anadolu parsının DNA'sı alındı Dünya Gen Bankası'na girdi
Türkiye'de en son 1975'lerde görülen, neslinin tükendiği düşünülürken 8 Ağustos 2019'da görüntülenen Anadolu parsının, 2020 yılında fotokapan önüne yaptığı idrar örneğinden laboratuvarda alınan DNA verileri, Dünya Gen Bankası'na 'Anadolu Parsı' olarak kayda girdi.
Dünyada "leopar", Anadolu tarihindeki kullanımı nedeniyle Bilim Kurulu'nca "pars" olarak isimlendirilen ve bilimsel çalışmalara göre tüm dünyada leoparların sekiz alt türünden biri olan Anadolu parsının Batı Akdeniz'de ilk kez görüntülenmesinin ardından, DNA örneği de alındı. Anadolu'nun en önemli karasal yırtıcı memeli türü olan parsın tarihi ve kültürünün büyük önem taşıdığına dikkat çekilen araştırma, Anadolu parsının varlığına dair kanıtları ortaya koyması açısından tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor.
İLK KAYIT 2 YIL ÖNCE ALINDI
Anadolu Parsı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne (DKMP) bağlı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekiplerince 8 Ağustos 2019 tarihinde Batı Akdeniz'de görüntülendi. Bu görüntülemenin ardından DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) iş birliğinde TÜBİTAK destekli proje başlatıldı. Proje kapsamında bugüne kadar Batı Akdeniz'de 2 Anadolu parsına ait 58 görüntü elde edildi.
İLK RESMİ KAYDI ULUSLARARASI MAKALE OLDU
ISUBÜ Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Dr. öğretim üyesi Yasin Ünal, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden Hasan Uysal, ISUBÜ'den Dr. öğretim görevlileri Ahmet Koca ve Mevlüt Zenbilci ile WWF-Türkiye'den Mustafa Önder Ersin tarafından bir makale hazırlandı. Uluslararası uygulamalı ekoloji ve çevre araştırması dergisinde yayımlanan makaleyle Anadolu parsı, dünya literatürüne girmiş oldu.
İDRAR ÖRNEĞİNDEN DNA'SI ÇIKARTILDI
Anadolu parsının dünyada hem kültürel hem biyolojik açıdan çok değerli bir tür olarak kabul edildiğini belirten Yasin Ünal, nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsının Anadolu'da var olduğunu bilimsel olarak kanıtlayacak nitelikte bir makale yayımladıklarını söyledi. Bu makalenin ardından bilimsel çalışmaların sürdürüldüğünü anlatan Dr. öğretim üyesi Ünal, fotokapan önünde bir Anadolu parsının görüntü verdiği sırada idrar bıraktığının belirlenmesi sonrasında, DKMP uzmanlarınca idrarından swap örneği alındığını, bu örneğin Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne gönderildiğini belirtti.