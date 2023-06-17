Asya'nın en popüler 20 hamur işi: Türkiye kaçıncı sırada?
Asya mutfağı deyince aklımıza bir çok yemek kültürü gelmektedir. Asya mutfağında en popüler hamur işi deyince mutlaka olmazsa olmaz dediğimiz o Türk mutfağından hamur işleri listede yerini alıyor. Listeyi sizin için araştırdık...
20- NAN-E BARBARİ - İRAN
Nan-e barbari, İran'ın buğday bazlı, mayalı gözleme ekmeğidir. Genellikle, ona hafif altın rengi bir kabuk veren, ancak içini hafif ve havadar tutan bir un olan roomal ile geleneksel olarak fırçalanan uzun oval bir şekle dönüştürülür.
Geleneksel tandır fırınlarında pişirilmeden önce ekmeğe genellikle haşhaş, çörek otu veya susam serpilir. Barbari adı, Hazaras etnik grubuna atıfta bulunmak için kullanılan eski saygısız addan türemiştir. Nan-e barbari hazırlama geleneğini Tahran'a ve İran'ın diğer bölgelerine ilk kez getirenlerin onlar olduğuna inanılıyor.
Bu çıtır ekmek, İran'da bir kahvaltılıktır; en iyi şekilde taze hazırlanmış ve kremalı sürülebilir malzemeler, peynir ve çeşitli taze sebzeler eşliğinde servis edilir.
19- BOLANİ - AFGANİSTAN
Afgan bolani, tipik olarak patates püresi ve ıspanak, taze soğan, balkabağı ve hatta yeşil veya kırmızı mercimek gibi çeşitli diğer malzemelerle doldurulmuş mayasız hamurdan yapılan doldurulmuş, tavada kızartılmış bir gözlemedir.
Afganistan'da bolani sadece popüler bir sokak yemeği değil, aynı zamanda genellikle evde hazırlanır ve genellikle garnitür olarak servis edilir. Geleneksel olarak sıcakken, kişniş turşusu ve chakkah adı verilen kremsi, nane aromalı bir Afgan yoğurt sosu eşliğinde yenir.
18- KULÇA - HİNDİSTAN
Kulcha, buğday unu ile yapılan bir Hint ekmeğidir ve genellikle körili nohut eşliğinde servis edilir. Ekmek bir tandırda veya ızgarada pişirilir ve genellikle üzerine yağ sürülür. Sıcakken servis edilir. Chewy ve yumuşak, aynı zamanda geleneksel bir tavada kolayca pişirilir, bu da onu hem sıradan insanlar hem de kraliyet ailesi için erişilebilir kılar, bu da onun Kuzey Hindistan'daki popülaritesine yol açan bir gerçektir.
17- ETLİ EKMEK - TÜRKİYE
Etli ekmek, Konya şehrinden çıkan pizza benzeri lezzetli bir Türk yemeğidir. Yemeğin adı etli ekmek demektir. Un, şeker, tuz, maya ve yağ ile yapılan ince, çıtır gözleme ekmeğinin üzerine kıyma ve ince doğranmış soğan, domates ve biber konur.
Etli ekmek bazen fırınlanmadan önce üzerine ilave olarak peynir konur. Pişen yemek altın-kahverengi bir renk aldığında, henüz sıcakken daha küçük parçalara bölünerek servis edilir.