Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

Bu gecede tövbe sularıyla yıkanmak, tüm manevi hislerden arınmak, aydınlığı örten perdeyi kaldırmak gerekir. Tövbe sayesindedir ki, insan, egosunu aşarak ihtiraslarını yenebilecek bir şahsiyet olgunluğuna erişebilir. İşte bu gecede yapılacak tövbe ile ruhlar arındırılır, söz, davranış ve hareketlere yön verilir.

Bu gecede yapacağımız rükular, secdeler, kıyamlar, dökülecek göz yaşları, bize rahmet kapılarını açacaktır. Bu gecede rahmet denizinden serpilen sudan nasiplenememek en büyük kayıplardan biri olsa gerektir." demiştir.

Peki İslam alemi için büyük önem taşıyan Kandil Gecesinde nasıl ibadet edilir?