Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir?
Şaban ayının 15'inci gününe denk gelen 6 Mart günü idrak edilecek bu mübarek ve kıymetli günü ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar, Berat Kandili ibadetlerini araştırıyor. Peki Berat Kandili duaları nelerdir? O gün oruç tutulur mu? Yanıtı içeriğimizde...
BERAT KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?
Hz. Peygamber (a.s.), bu gecenin önemini bir benzetmeyle Hz. Aişe validemize şu şekilde anlatmıştır:
’’Allahu Teala Şaban ayının yarısı gecesinde (Berat Gecesinde) dünya semasına rahmetle tecelli ederek, Beni Kelb Kabilesi’nin koyunlarının kılları sayısından daha çok kimsenin günahlarını bağışlar.”
Bu gecede bizden ısrarla istenen en önemli şey, bol tövbe ederek yüce yaratıcıdan af dilemektir. Çünkü tövbe, bir sayfayı kapatıp, açılması gereken bir başka sayfayı açmaktır. Yanlışlarla dolmuş geçmişe bir daha dönüp bakmamaktır. Yeniden kulluğa talip olmaktır. Yaratıcı ile yeniden bir sözleşme yapmaktır.
Bu gecede tövbe sularıyla yıkanmak, tüm manevi hislerden arınmak, aydınlığı örten perdeyi kaldırmak gerekir. Tövbe sayesindedir ki, insan, egosunu aşarak ihtiraslarını yenebilecek bir şahsiyet olgunluğuna erişebilir. İşte bu gecede yapılacak tövbe ile ruhlar arındırılır, söz, davranış ve hareketlere yön verilir.
Bu gecede yapacağımız rükular, secdeler, kıyamlar, dökülecek göz yaşları, bize rahmet kapılarını açacaktır. Bu gecede rahmet denizinden serpilen sudan nasiplenememek en büyük kayıplardan biri olsa gerektir." demiştir.
Peki İslam alemi için büyük önem taşıyan Kandil Gecesinde nasıl ibadet edilir?
Bazı âlimlere göre, Beraat gecesinde, Rızıklarla alâkalı defter Mikail (as)’e, savaşlar, depremler ve diğer afetlerle ilgili defter Cebrail (as)’e; amellerle alakalı defter, İsrafil (as)’e ve diğer musibetlere ait defter de ölüm meleğine teslim edilir. (Canan, Kütüb–ü Sitte, 3/287)
BERAT GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
Hz. Peygamber, Berat gecesinin içinde bulunduğu Şaban ayında nafile oruç tutmaya özen gösterirdi. Bunun sebebini soranlara şöyle cevap verirdi: "Şaban ayı, Receb'le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Hâlbuki O, amellerin âlemlerin rabbine yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum." [Nesâî] Hz. Peygambere "Ramazandan sonra hangi oruç efdaldir?" diye sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Ramazanı ta'zim için şa'bân ayı!" cevabını verdi." [Tirmizî]
BERAT GÜNÜ
• Berat günü nafile namaz kılınız ki her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın.
• O gün iftar etmeniz, fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat pişiriniz. Her tane için 10 bin sevap vardır, 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükselir.
• Berat günü erzak alın, kap kaçaklarınızı boş bırakmayın. Gelecek seneye kadar bereket vardır.
• O gün sadaka veriniz.