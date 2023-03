Berat Kandili ibadetleri neler? Kandil Gecesi'nde yapılacak ibadetler nelerdir?

BERAT GÜNÜ

• Berat günü nafile namaz kılınız ki her rekatı size kaçırdığınız namazlar yerine sayılsın.

• O gün iftar etmeniz, fakirlere yedirmeniz için et pişirirseniz yanında hububat pişiriniz. Her tane için 10 bin sevap vardır, 10 bin günah silinir, 10 bin derece yükselir.

• Berat günü erzak alın, kap kaçaklarınızı boş bırakmayın. Gelecek seneye kadar bereket vardır.

• O gün sadaka veriniz.