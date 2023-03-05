Berat Kandili ne zaman?
Kelime anlamı temize çıkma olan bu kutsal gecede ibaden edip günahlarından arınmak için tövbe eden Müslümanlar, temize çıkmaları sebebiyle aynı zamanda Allah'a karşı dileklerini de dile getiriler. Peki, Berat Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Şaban ayının tam ortasında idrak edilen ve Mübarek Gece, Berat Gecesi ve Rahmet Gecesi gibi isimlerle de bilinen Berat Kandili, "temize çıkma" anlamıyla birlikte Müslümanlar için "arınma gecesi" olarak kabul edilmektedir.
BERAT KANDİLİ HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimine göre Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi gecesi eda edilecek. Yılın üçüncü kandili olan Berat Gecesi için, Şaban ayının 15. gecesi oruç tutulur.
BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Berat; borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Berat kelimesinin ifade ettiği bu anlamlarla bağlantılı olarak bu geceye de Berat (Kurtuluş) Gecesi denilmiştir. Dolayısıyla günahları bağışlananlara Allah'ın bu gecede berat yazacağı müjdelenmiştir."
Yüce Allah Duhan süresinde: 'Hâ-Mîm. Andolsun o Kitab-ı Mübin'e ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü biz uyarıcıyızdır. O gecede her hikmetli buyruk ayrılır ve katımızdan bir emirle ilgilisine yollanır..." buyurmuştur.
Bu ayetlerde geçen "Mübarek Gece"den maksadın Kadir gecesi olduğunu belirten müfessirlerimiz olduğu gibi Berat gecesi diyenler de vardır. Bu iki farklı yorumdan hareketle Kur'an-ı Kerim'in iki nüzulü (indirilişi) olduğu belirtilmiştir. Biri Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına (Beytüİ-İzzeye) indiriliştir.