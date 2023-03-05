Berat Kandili mesajları
Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili için tüm Müslüman alemi hazırlıklara başladı. Bu mübarek günü ve geceyi oruçla ve ibadetle geçirmeye hazırlanan müminler, birbiriyle kandilleşmek için en güzel Berat Kandili mesajları hakkında araştırmalara başladı.
Allah'ım gönlümüzde olanı hakkımızda hayırlı eyle, hakkımızda hayırlı olana gönlümüzü razı eyle! (Amin) Hayırlı Kandiller.
Gecenin şerrinden Allah'a sığındığım bu mübarek Berat Kandili'nde tüm değerli mümin kardeşlerimin duaları kabul olsun, kandilin mübarek olsun.
Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.
Ramazanın müjdecisi, ilahi rahmetin tecelli ettiği bu faziletli gecenin günahlarımızdan arınıp hayırlı başlangıçlar yapmamıza vesile olması dileğiyle, Berat Kandili’miz mübarek olsun.
Ramazan-ı Şerif’in habercisi, rahmet ve mağfiret gecesi Berat Kandili’nin ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Dualarda buluşalım İnşallah.
Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.(İbrahim 40) Berat Kandimizi mübarek olsun.
Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Amin! Selam ve dua ile Berat Kandiliniz kutlu olsun.
Bu gece berat gecesi… Dua edelim… Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız affolsun. İyi kandiller.
Dünü bitirip bugünü yaşamanı ve yarın devam edeceğini bilmeni sağlayan Allah'a bu mübarek Berat Kandili'nde şükreden Müslüman kardeşimin kandili mübarek olsun.