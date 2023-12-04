Bu Şehirlerde Büyük Deprem Bekleniyor! Japonya'dan Gelip Uyardı

Yoshinori Moriwaki, Japonya'dan gelip uyardı. Japon deprem uzmanı Moriwaki, bu şehirlerde büyük deprem bekleniyor dedi. Peki hangi büyük deprem beklenen şehirlerimiz hangisi? İşte yanıtı...

Bu Şehirlerde Büyük Deprem Bekleniyor! Japonya'dan Gelip Uyardı
Bu Şehirlerde Büyük Deprem Bekleniyor! Japonya'dan Gelip Uyardı
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Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki Türkiye'de deprem beklenen şehirleri açıkladı. Moriwaki İstanbul için 7.9 deprem uyarısını verdi. Peki hangi şehirlerde büyük deprem bekleniyor? Deprem kuşağında olan ülkemiz çoğunlula 1. ve 2. derede deprem bölgeleri içerisinde bulunur. İşte bunların içerisinde en riskli olan şehirler...

Bu Şehirlerde Büyük Deprem Bekleniyor

Bu Şehirlerde Büyük Deprem Bekleniyor

İstanbul'da 7.9 büyüklüğünde bir deprem bekleyen Yoshinori Moriwaki, aşağıdaki şehirlere büyük deprem gelebileceğini belirtti.

  • Elazığ

  • Bingöl

  • Hatay

  • Muş

büyük deprem

  • Bitlis

  • Muğla

  • Maraş

  • Van

  • İzmir

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