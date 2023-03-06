Berat Kandili orucu iftar saati kaçta?
6 Mart günü Berat Kandili ve ibadetler arasında yer alan orucu tüm Müslümanlar yerine getirmek istiyor. Bu nedenle ibadetlerini eksiksiz ve doğru yapmak isteyen kişiler ve oruç tutanlar, 6 Mart iftar saatlerini merak ediyor. İşte 6 Mart 2023 Berat Kandili orucu iftar vakitleri...
Bu akşam Berat Kandili orucunu açacak vatandaşlar, iftar saatlerini araştırmaya başladı. Kandil gecesi tutulacak oruç ve faziletleri araştırılırken, bir yandan da Ramazan ayına az bir süre kaldı. İşte 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı vakti...
İFTAR SAAT KAÇTA?
İslam alemi akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açıyor:
• İstanbul: 19.07
• Ankara: 18.52
• İzmir: 19.16
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hicri takvime göre hazırlanan dini günler takvimi Ramazan ayı tarihlerini belirledi.
• Buna göre Ramazanın ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak.
• Ramazanın son günü ve bayram arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
• 11 ayın sultanı Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç olacak.
• İlk oruç için sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
• 23 Mart iftar vakti ile birlikte ilk günün orucu tamamlanacak.