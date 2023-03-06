Berat Kandili orucu iftar saati kaçta?

Bu akşam Berat Kandili orucunu açacak vatandaşlar, iftar saatlerini araştırmaya başladı. Kandil gecesi tutulacak oruç ve faziletleri araştırılırken, bir yandan da Ramazan ayına az bir süre kaldı. İşte 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı vakti...