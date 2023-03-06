Berat Kandili orucu iftar saati kaçta?

6 Mart günü Berat Kandili ve ibadetler arasında yer alan orucu tüm Müslümanlar yerine getirmek istiyor. Bu nedenle ibadetlerini eksiksiz ve doğru yapmak isteyen kişiler ve oruç tutanlar, 6 Mart iftar saatlerini merak ediyor. İşte 6 Mart 2023 Berat Kandili orucu iftar vakitleri...

# kandil # ramazan bayramı
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Berat Kandili orucu iftar saati kaçta? - Resim: 1 1 4

Bu akşam Berat Kandili orucunu açacak vatandaşlar, iftar saatlerini araştırmaya başladı. Kandil gecesi tutulacak oruç ve faziletleri araştırılırken, bir yandan da Ramazan ayına az bir süre kaldı. İşte 6 Mart İstanbul, Ankara, İzmir akşam ezanı vakti...

Berat Kandili orucu iftar saati kaçta? - Resim: 2 2 4

İFTAR SAAT KAÇTA?

İslam alemi akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açıyor:

• İstanbul: 19.07

• Ankara: 18.52

• İzmir: 19.16

Berat Kandili orucu iftar saati kaçta? - Resim: 3 3 4

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Hicri takvime göre hazırlanan dini günler takvimi Ramazan ayı tarihlerini belirledi.

• Buna göre Ramazanın ilk günü 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak.

• Ramazanın son günü ve bayram arifesi 20 Nisan 2023 Perşembe günü idrak edilecek.

Berat Kandili orucu iftar saati kaçta? - Resim: 4 4 4

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

• 11 ayın sultanı Ramazan ayının en önemli ibadeti oruç olacak.

• İlk oruç için sahura 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.

• 23 Mart iftar vakti ile birlikte ilk günün orucu tamamlanacak.