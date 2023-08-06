Celal Şengör İstanbul depreminden kaçıyor! Celal Şengör'ün taşınacağı yeri Fatih Altaylı açıkladı

Olası İstanbul depreminde yaşanacaklar tartışılmaya devam ediyor. Prof. Dr. Naci Görür, olası İstanbul depremi sonrası İstanbul'da 2 buçuk milyon insanın risk altında olacağını belirtmişti. Yine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de olası İstanbul depreminin Türkiye'yi çok zor durumda bırakacağının altını çizmişti. Fatih Altaylı köşe yazısında Celal Şengör'ün olası İstanbul depremi sonrası yaşanacaklar yüzünden taşınmaya karar verdiğini duyurdu.

CELAL ŞENGÖR İSTANBUL'DAN TAŞINIYOR

Altaylı, yazısında Celal Şengör'ün küçük bir operasyon nedeniyle tutulduğu hastane odasında buluştuklarını aktardı. Altaylı burada Celal Şengör ile arasında geçen konuşmayı yazdı. Şengör, Altaylı'ya İstanbul'dan taşınma kararı aldığını belirtti. Fatih Altaylı, Celal Şengör'e “Senin ev sağlam. Biliyorum. Bulunduğu zemin sağlam, biliyorum. Niye taşınıyorsun” dediğini aktardı. Celal Şengör'ün buna yanıtı ise, “Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” oldu.

DEPREM SONRASI İSTANBUL'DA YAŞANACAKLARDAN KORKTU

Fatih Altaylı'nın aktardığına göre, Celal Şengör deprem sonrası İstanbul'da büyük bir kaos olmasını bekliyor. Taşınmasının altında yatan esas sebep de deprem değil sonrasında yaşanacaklar... Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün İstanbul depreminden sonra ne yaşanacağını şu şekilde anlattığını aktardı:

- Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.

- Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.

- Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.

- Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.

- Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”

CELAL ŞENGÖR NEREYE TAŞINACAK?

Fatih Altaylı, aynı yazıda Celal Şengör'ün nereye taşınmayı düşündüğünü de yazdı. Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Celal Şengör Çanakkale civarında bir yere yerleşmeyi düşünüyor.