Dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri! İşte o fay hattında yer alan illerimiz
Dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından birisi olan Kuzey Anadolu Fay Hattı, 1100 km uzunluğunda yer almaktadır. Bu nedenle, fay hattında yer alan illerin sayısı oldukça fazladır. Peki, Kuzey Anadolu Fay Hattı hangi illeri kapsar ve tarihte hangi depremler olmuştur?
Türkiye'deki üç büyük fay hattından biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattında hakkında uzman isimlerden açıklama gelmeye devam ediyor.
MTA ile yenilenmiş Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı ve 110 ilçe bulunuyor.
KAF, DÜNYANIN EN HIZLI HAREKET EDEN FAY HATLARINDAN BİRİ
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.
KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.
PEKİ, KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDE YER ALIYOR?
• KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır.
• Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur.
• Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.
• Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır.
• Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.
İŞTE KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER
AFAD tarafından şu bilgilere yer verildi:
• Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar,
• Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4,
• Diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor.
• Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.