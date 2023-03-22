e-Devlet Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl yapılır?

E - DEVLET RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

• Belediyelerin, vakıfların ve derneklerin web siteleri üzerinden erzak kolisi başvuru formu doldurulmalıdır.

• E-Devlet kapısı üzerinden erzak kolisi başvurusu yapmak için, kişilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak, "Sosyal Yardım Başvuruları" seçeneğine tıklaması gerekmektedir.

• Başvuru formunda, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, aile bireyleri ve gelir durumu ile ilgili bilgiler de istenmektedir.

• Başvuru formu doldurulduktan sonra, ilgili kurumlar tarafından başvurular incelenir ve uygun görülen kişilere erzak kolisi dağıtımı yapılır.