e-Devlet Ramazan kolisi yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayı paylaşmanın ayıdır. Maddi durumu iyi olmayan kişilere yapılacak en güzel paylaşımlardan birisi de Ramazan kolisi yardımıdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı boyunca belediyelere giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor. Peki, Ramazan kolisi başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayında dağıtılan erzak yardımlarından faydalanmak isteyenler, belediyeler, vakıflar ve dernekler tarafından yapılan başvurular ile yardım alabilirler.
Ramazan erzak yardımı için belediyelere giderek ya da e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılıyor. Ramazan kolisi başvurusu yapmak için ise belli adımların izlenmesi gerekir. Peki, Ramazan kolisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI NE ZAMAN ALINIR?
Ramazan kolisi yardımları almak için ihtiyaç sahibi kişilerin taleplerini yardım dağıtan kurumlara ileterek Ramazan ayı için erzak yardımlarından yararlanabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca söz konusu yardımlar ise devam etmektedir.
E - DEVLET RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
• Belediyelerin, vakıfların ve derneklerin web siteleri üzerinden erzak kolisi başvuru formu doldurulmalıdır.
• E-Devlet kapısı üzerinden erzak kolisi başvurusu yapmak için, kişilerin e-Devlet sistemine giriş yaparak, "Sosyal Yardım Başvuruları" seçeneğine tıklaması gerekmektedir.
• Başvuru formunda, ad, soyad, TC kimlik numarası, adres ve iletişim bilgileri gibi kişisel bilgilerin yanı sıra, aile bireyleri ve gelir durumu ile ilgili bilgiler de istenmektedir.
• Başvuru formu doldurulduktan sonra, ilgili kurumlar tarafından başvurular incelenir ve uygun görülen kişilere erzak kolisi dağıtımı yapılır.
• Ramazan kolisi, ihtiyaç sahibi ailelere yardım amacıyla dağıtılmaktadır. Kimlere yardım yapılacağı konusunda her kurumun kendine özgü kriterleri bulunmaktadır.
• Bu kriterlere göre belirlenen ailelere yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, başvuru yapacak kişilerin başvuru yapacakları kurumların kriterlerini öğrenmeleri gerekmektedir.
• Ramazan kolisi yardımı başvuruları, genellikle Ramazan ayından önce başlar ve Ramazan ayı boyunca devam eder. Başvuruların sonuçları kurumların kendi açıklamalarıyla duyurulur. Başvurunuz onaylandığında, yardım paketinizi belirtilen yerden teslim alabilirsiniz.
• Bağlı olduğunuz Belediyenizin E-Devlet başvuruları açık değil ise bu alanda başvuru yapamazsınız! Sorgulama yapılan her şahıs için sistem tarafından log kaydı tutulmaktadır.