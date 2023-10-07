Evinizi Kışa Hazırlayın! Bu Ayarı Mutlaka Yapın! Bunu Biliyor muydunuz?
Havaların yavaştan soğuması ve yağışların gelmesiyle birlikte evi kış aylarına hazır hale getirmenin de vakti geldi! Birçok kişinin bilmediği fakat işinize çok yarayacak PVC pencere ayarı, ısı tasarrufu yapmanızda büyük ölçüde katkı sağlayacak bir ayar.
Sonbaharın gelmesiyle yağışlı havalar da kendini gösterdi. Evlerde ısı kaybını önlemek için ise pencere ayarları yapılmaya başladı. İşte işinize çok yarayacak pencere ayarı...
Pencere yaz kış ayarını yapmak için öncelikle pencerenin ya da kapının kilit mekanizmasını bulun. Pencerenin ya da kapının yan tarafında, çerçeve ile birleştiği kenarda bu mekanizmayı bulacaksınız. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizma direkt dikkatinizi çekecektir.
Yuvarlak mekanizmanın ortası alyan ucuna benzer şekilde altıgen yapıdadır. Pencere yazlık kışlık modunu ayarlamak için buraya varsa bir tornavida ya da alyan anahtar sokarak kilidi döndürmelisiniz.
Önemli: Cıvatayı tamamen çevirmeyin! Tam olarak 90 derece dönmelidir. Her şeyi doğru yaptıysanız, pencere daha sıkı kapanacaktır. Aksi halde hata yapmışsınızdır. Tüm cıvataları tekrar kontrol edin – sağ tarafa döndüklerinden emin olun.