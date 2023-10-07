Evinizi Kışa Hazırlayın! Bu Ayarı Mutlaka Yapın! Bunu Biliyor muydunuz?

Pencere yaz kış ayarını yapmak için öncelikle pencerenin ya da kapının kilit mekanizmasını bulun. Pencerenin ya da kapının yan tarafında, çerçeve ile birleştiği kenarda bu mekanizmayı bulacaksınız. Yuvarlak ya da oval pim şeklinde olan bu mekanizma direkt dikkatinizi çekecektir.