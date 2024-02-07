İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi

İstanbul'dan ev almak isteyen vatandaşlar ve İstanbul'a taşınmak isteyenler bu haberi merak ediyor. İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi belli oldu. Bakın bu ilçeler hangileri...

İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi
İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi
Son Güncelleme:

İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi Anadolu Yakası'nda bulunuyor. İstanbul'a taşınmak isteyenler ise bu haberi merak ediyor. İstanbul'un en ucuz ilçeleri arasında yer alan bu 3 ilçe hangileri? İşte merak edilen ilçelerin isimleri...

İSTANBUL'UN EN UCUZ 3 İLÇESİ

İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi - Resim : 1

Tuzla, Sancaktepe ve Sultanbeyli İstanbul'un en ucuz ilçeleri arasında yer alıyor. Bu ilçeler, en ucuz ev fiyatları ve kira fiyatlarına sahip ilçeler arasındadır. İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi olan bu ilçeler İstanbul'da yaşamak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Hayat pahalılığı İstanbul'u terkettirdiHayat pahalılığı İstanbul'u terkettirdiYurt
Çok Okunanlar
Bombalı saldırı! 28 kişi hayatını kaybetti!
Bombalı saldırı! 28 kişi hayatını kaybetti!
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emeklilerin bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Hamas esir takası ve ateşkes planını kabul etti!
Hamas esir takası ve ateşkes planını kabul etti!
9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat!
9 Eylül 1999- 2008 arası sigortalılar dikkat!
Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yakalandı
Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı yakalandı
Öne Çıkanlar ERDOĞAN: "CHP YÖNETİCİLERİ ÇAĞLAYAN TERÖRİSTLARİNİ KORUDU" | Ulusal Haber ERDOĞAN: "CHP YÖNETİCİLERİ ÇAĞLAYAN TERÖRİSTLARİNİ KORUDU" | Ulusal Haber Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak! Bakanlık'tan bir yasak daha! Artık o da marketlerde satılmayacak!