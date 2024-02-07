İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi
İstanbul'dan ev almak isteyen vatandaşlar ve İstanbul'a taşınmak isteyenler bu haberi merak ediyor. İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi belli oldu. Bakın bu ilçeler hangileri...
İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi Anadolu Yakası'nda bulunuyor. İstanbul'a taşınmak isteyenler ise bu haberi merak ediyor. İstanbul'un en ucuz ilçeleri arasında yer alan bu 3 ilçe hangileri? İşte merak edilen ilçelerin isimleri...
İSTANBUL'UN EN UCUZ 3 İLÇESİ
Tuzla, Sancaktepe ve Sultanbeyli İstanbul'un en ucuz ilçeleri arasında yer alıyor. Bu ilçeler, en ucuz ev fiyatları ve kira fiyatlarına sahip ilçeler arasındadır. İstanbul'un en ucuz 3 ilçesi olan bu ilçeler İstanbul'da yaşamak isteyenler tarafından tercih ediliyor.