Hayat pahalılığı İstanbul'u terkettirdi

Cumhuriyet tarihinde İstanbul'un nüfusu ikinci kez azaldı. 2023 yılında 252 bin kişilik azalmayla İstanbul'un nüfusu 15 milyon 655 bin oldu. En büyük neden ise ekonomik kriz.

İstanbul'un nüfusu en son 2020 yılında azalmıştı. 57 bin kişilik düşüşün ardından 2023 yılındaki 252 bin kişilik nüfus azalışı Cumhuriyet tarihinde 2. kez yaşanmış oldu.

İstanbul'dan ayrılmak isteyenlerin en büyük nedenleri arasında Ekonomi ve Deprem riski geliyor.

Veriler her ne kadar İstanbul’un nüfusunun azaldığını gösterse de İstanbul bu haliyle bile 131 ülkenin nüfusundan fazla.