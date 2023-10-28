İşte 29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında düzenlenecek ücretsiz İstanbul konserleri hangileri sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri...

İşte 29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri
İşte 29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri
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29 Ekim ücretsiz İstanbul Konserleri listesi içerisinde birçok sanatçı yer alıyor. İstanbullular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu konserler ile dopdolu karşılayacak. Peki hangi sanatçılar listede bulunuyor? 24 sanatçı Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında ücretsiz konser verecek. İşte 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri listesinin ayrıntıları...

29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri

29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri
29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri
  1. Edip Akbayram, ⏰ 21:00, Ortaköy Meydanı / Beşiktaş
  2. Duman, ⏰ 12:30 (Etkinliklerin başlangıç saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe
  3. Zülfü Livaneli, ⏰ 21:00, Caddebostan Etkinlik Alanı / Kadıköy
  4. Sertab Erener, ⏰ 19:00, Ataşehir Bulvar Migros Önü / Ataşehir
  5. Sagopa Kajmer, ⏰ 20:30, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı / Esenyurt
  6. Burak Kut, Yonca Evcimik, Mansur Ark, Grup Vitamin (90'lar Pop Gecesi), ⏰ 20:00, Sarıyer Merkez / Sarıyer
  7. Cem Adrian, ⏰ 20:00, Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi / Küçükçekmece
  8. Melike Şahin, ⏰ 20:00, Maçka Demokrasi Parkı / Şişli
  9. Hadise, ⏰ 21:00, Kartal Meydanı / Kartal
  10. 10. Sıla, ⏰ 12:30 (Etkinliklerin başlangıç saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe

İşte 29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri - Resim : 2

  1. Adamlar, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe
  2. Erol Evgin, ⏰ 20:30, Belediye Kent Meydanı / Büyükçekmece
  3. Koliva, ⏰ 18:00, Topkapı Amfi Tiyatro / Topkapı
  4. Hilmi Yarayıcı, ⏰ 20:30, Marmara Caddesi Havuz Meydanı / Avcılar
  5. Can Gox, ⏰ 20:30, Marmara Caddesi Havuz Meydanı / Avcılar
  6. Alişan, ⏰ 20:00, Silivri Sahil / Silivri
  7. Selçuk Balcı, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe
  8. 18. İskender Paydaş ve Orkestrası, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe

İşte 29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri - Resim : 3

  1. İlyun Bürkev, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe
  2. Sevcan Orhan, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe
  3. Kubat, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe
  4. Aylin Aslım, ⏰ 20:30, Büyükada
  5. Ahmet Şafak, ⏰ 20:00, Silivri Sahil / Silivri
  6. Derya Uluğ, ⏰ 20:30, Cumhuriyet Etkinlik
Binlerce sanatçı işsiz! Belediyelerden dudak uçuklatan konser bedelleriBinlerce sanatçı işsiz! Belediyelerden dudak uçuklatan konser bedelleriKültür Sanat
# İstanbul # istanbul # 29 ekim # ücretsiz konserler
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