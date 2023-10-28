29 Ekim ücretsiz İstanbul Konserleri listesi içerisinde birçok sanatçı yer alıyor. İstanbullular 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı bu konserler ile dopdolu karşılayacak. Peki hangi sanatçılar listede bulunuyor? 24 sanatçı Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında ücretsiz konser verecek. İşte 29 Ekim ücretsiz İstanbul konserleri listesinin ayrıntıları...

29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri

29 Ekim Ücretsiz İstanbul Konserleri

Edip Akbayram, ⏰ 21:00, Ortaköy Meydanı / Beşiktaş Duman, ⏰ 12:30 (Etkinliklerin başlangıç saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe Zülfü Livaneli, ⏰ 21:00, Caddebostan Etkinlik Alanı / Kadıköy Sertab Erener, ⏰ 19:00, Ataşehir Bulvar Migros Önü / Ataşehir Sagopa Kajmer, ⏰ 20:30, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı / Esenyurt Burak Kut, Yonca Evcimik, Mansur Ark, Grup Vitamin (90'lar Pop Gecesi), ⏰ 20:00, Sarıyer Merkez / Sarıyer Cem Adrian, ⏰ 20:00, Yahya Kemal Bayatlı Gösteri Merkezi / Küçükçekmece Melike Şahin, ⏰ 20:00, Maçka Demokrasi Parkı / Şişli Hadise, ⏰ 21:00, Kartal Meydanı / Kartal 10. Sıla, ⏰ 12:30 (Etkinliklerin başlangıç saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe

Adamlar, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe Erol Evgin, ⏰ 20:30, Belediye Kent Meydanı / Büyükçekmece Koliva, ⏰ 18:00, Topkapı Amfi Tiyatro / Topkapı Hilmi Yarayıcı, ⏰ 20:30, Marmara Caddesi Havuz Meydanı / Avcılar Can Gox, ⏰ 20:30, Marmara Caddesi Havuz Meydanı / Avcılar Alişan, ⏰ 20:00, Silivri Sahil / Silivri Selçuk Balcı, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe 18. İskender Paydaş ve Orkestrası, ⏰ 12:30 (Etkinlik Başlangıç Saati), Maltepe Etkinlik Alanı / Maltepe