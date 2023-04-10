Kararan çaydanlıklara 1 dakikada çözüm: Bu yöntemle ayna gibi olacak!
Mutak temizliğinin zorluklarından biri olan çaydanlık kararmasını önlemek bazı yöntemler ile mümkün. Bir dakika içerisinde ayna gibi parlatacak pratik yöntemlerle artık tertemiz, yeni almış gibi pırıl pırıl parlayan çaydanlıklara kavuşmak artık çok kolay. İşte o yöntemler...
Temizliğin en büyük problemlerinden biri olan çaydanlık kararmasını önlemek küçük ipuçları ile mümkün. Çok kısa süre içerisinde ayna gibi parlatacak pratik yöntemlerle artık tertemiz, yeni almış gibi pırıl pırıl parlayan çaydanlıklara kavuşmak artık çok kolay.
ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?
Demlikte fazla bekleyen çay ve bazen de kullanılan temizlik deterjanları, kararmalara ve lekelenmelere sebebiyet veriyor. Ateşte unutularak suyunu çeken ve yanan çaydanlık da kararma sebeplerinden biri.
Kararma ise çaydanlıkların yapısını bozarak istenmeyen görüntülere ve kokulara sebebiyet veriyor. Bu durum, demlenen çayın lezzetini etkilediği gibi sağlığınız açısından da oldukça zararlı bir hal alıyor. İşte çaydanlıklarınızı parlatmak için doğal ve pratik yöntemler...
1- LİMON KABUĞU
Limon kabukları ile çaydanlıklarınızı kolay ve hızlı bir şekilde parlatarak temizleyebilirsiniz. Ayrıca limon kabukları çaydanlığınızdaki kötü kokuları da giderir.
Bu işlem için öncelikle limon kabuklarını küçük parçalara ayırın. Ardından limon kabuğu parçaları ile çaydanlığın iç ve dış yüzeyini güzelce ovun. Ovma işleminin ardından çaydanlığı durulayın.
2- ELMA KABUĞU
Çaydanlık temizliğinde elma kabuğunu kullanmak da oldukça etkili bir yöntem. Bunun için elma kabuklarını çaydanlığın içine yerleştirin ve üzerine bir miktar su ekleyin. Daha sonra elde ettiğiniz karışımı kaynatın.
Kaynama işleminin ardından çaydanlığın içindeki suyun büyük kısmını dökün. Ardından bir bulaşık süngeri yardımıyla çaydanlığınızı ovarak parlatın.