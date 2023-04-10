Kararan çaydanlıklara 1 dakikada çözüm: Bu yöntemle ayna gibi olacak!

ÇAYDANLIK NASIL PARLATILIR?

Demlikte fazla bekleyen çay ve bazen de kullanılan temizlik deterjanları, kararmalara ve lekelenmelere sebebiyet veriyor. Ateşte unutularak suyunu çeken ve yanan çaydanlık da kararma sebeplerinden biri.

Kararma ise çaydanlıkların yapısını bozarak istenmeyen görüntülere ve kokulara sebebiyet veriyor. Bu durum, demlenen çayın lezzetini etkilediği gibi sağlığınız açısından da oldukça zararlı bir hal alıyor. İşte çaydanlıklarınızı parlatmak için doğal ve pratik yöntemler...