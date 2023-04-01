Kira anlaşmazlıklarında artık o şart aranacak!
TBMM Genel Kurulu'nda 7'nci yargı paketi kabul edildi. Kiracı ve ev sahibi uyuşmazlıkları için yeni karar açıklandı. Bu kapsama göre; kiracı ile ev sahibi arasında artık dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulmuş olması şartı aranacak.
Geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkları da kapsayan yargı paketine göre, söz konusu uyuşmazlıklarda dava öncesi arabulucuk şartı aranacak.
74 BİN KİRA UYUŞMAZLIĞI ARA BULUCUYA GİDECEK
Bu uyuşmazlıklarda 1 Eylül'den itibaren taraflar dava açmadan önce ara bulucuya başvuracak. Müracaatlar, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına ücretsiz yapılacak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.
Arabuluculuk görüşmeleri üç hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek.
Böylece yılda yaklaşık 74 bin kira uyuşmazlığı da ara bulucuya gidecek. Ayrıca kira uyuşmazlığıyla birlikte kat mülkiyeti, komşu hakkı ve ortaklığın giderilmesinden kaynaklı yılda yaklaşık 126 bin uyuşmazlığın arabuluculukla çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Görüşmeler sonrasında anlaşma sağlanamaması halinde dava açılabilecek.
ARA BULUCULUK SÜRESİ VE ARA BULUCUNUN ZORUNLU OLDUĞU KONULAR
Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel ara buluculuk sürecinin anlaşmazlık konusuna göre değiştiğini belirterek şöyle aktardı:
- Ara buluculuk süreci toplamda 4 hafta sürüyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor. Bu süre ticari uyuşmazlıklarda 4 hafta ve gerekirse 2 hafta uzatılabiliyor, kira ilişkilerinde konu ticari ise 4 hafta sürüyor ve gerekirse 1 hafta uzatılabiliyor. Anlaşmazlık konusu ticari olmayan normal kiralarda ise ara buluculuk süresi 3 hafta oluyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor." diye konuştu.