Kira artışına hükümetin çözümü yok

Kira artışlarının önü alınamıyor. Temmuz ayında son bulacak yüzde 25 zam uygulamasının bitmesine aylar kala, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ev kiralarına il il limit getiriliyor" iddiası paylaşıldı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir çalışmasının bulunmadığı belirtildi.

Halihazırda TBMM'nin 8 Haziran 2022 tarihli Genel Kurulu'nda kabul edilen ve 11 Haziran 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinin Geçici 1'inci maddesi gereğince konut kira sözleşmelerinde kira bedelinin artışına ilişkin 1 Temmuz 2023'e kadar yüzde 25 oranında üst sınır uygulamasının geçerli olduğu anımsatıldı.