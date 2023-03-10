58 ile uyarı: Meteoroloji'den turuncu kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sarı ve turuncu kodlu olmak üzere tam 58 ile uyarıda bulundu.

Meteoroloji, gelecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.