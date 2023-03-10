58 ile uyarı: Meteoroloji'den turuncu kodlu alarm
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde yarından itibaren yağışlı ve fırtınalı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Ayrıca sarı ve turuncu kodlu olmak üzere tam 58 ile uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), sarı ve turuncu kodlu olmak üzere tam 58 ile uyarıda bulundu.
Meteoroloji, gelecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞLAR O GÜNLERDE ETKİSİNİ GÖSTERECEK
Cumartesi günü: Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de,
Pazar günü: Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ve Batı ve Orta Karadeniz'de,
Pazartesi günü: Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.
58 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel müdürlüğü, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı.
SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?
Sarı kod: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.
Turuncu kod: Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.