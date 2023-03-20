Orucu bozan ve bozmayan durumlar

KULAK DAMLASI

Tedavi amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm'dir. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte olup, çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da, dinî açıdan abdestte ağza su vermede olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz.