Orucu bozan ve bozmayan durumlar
Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutacak kişiler, her yıl olduğu gibi bu sene de bazı soruların cevabını merak ediyor. Onlardan biri de orucu bozan ve bozmayan durumlar. Peki, Orucu neler bozar? Orucu bozabilecek durumlar...
Müslüman alemi için önemli yeri olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyleri listeledi. Peki, orucu bozan şeyler neler?
GÖZ DAMLASI
Orucun bozulması için sindirim sistemine ilacın karışması ve tokluk hisse vermesi gerekiyor. Göze damlatılan ilaç, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesamat yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır.
Damlanın yok denilebilecek kadar çok az bir kısmının, sindirim kanalına ulaşma ihtimali bulunmaktadır. Bu sebeple göz damlası orucu bozmaz.
KULAK DAMLASI
Tedavi amacıyla burna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0,06 cm'dir. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte olup, çok az bir kısmı ise mideye ulaşmaktadır. Bu da, dinî açıdan abdestte ağza su vermede olduğu gibi af kapsamında değerlendirildiğinden orucu bozmaz.
DİL ALTI HAPI
Bazı kalp rahatsızlıklarında dil altına konulan ilaç, doğrudan ağız dokusu tarafından emilip kana karışarak kalp krizini önlemektedir.
Söz konusu ilaç, ağız içinde emilip yok olduğundan mideye bir şey ulaşmamaktadır. Bu itibarla, dilaltı hapı kullanmak orucu bozmaz.