PTT'den 50 bin personel alımı!
Yılın belirli dönemlerinde personel alımı yapan PTT'nin bu yıl personel alımın olup olmayacağı merak konusu oldu. PTT tarafından 55 bin kadro ihdası yapılmıştı. Bu doğrultuda 5 bin personel alımı yapıldı ve geriye 50 bin personel alımı daha yapılacak. Peki, PTT personel alımında başvuru şartları ne?
Yılın belirli dönemlerinde personel alımı yapan PTT'nin bu yıl personel alımın olup olmayacağı merak konusu oldu. PTT personel alımı çok heyecanlı bir şekilde bekleniyor. 55 bin kadro ihdası yapıldı. Bu kapsamda 5 bin personel alımı yapıldı ve geriye 50 bin personel alımı kaldı. İşte, 2023 PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihlerine ilişkin detaylar..
Vatandaşlar, 2023 yılında PTT'den personel alımı merak konusu oldu. 2023 yılı içerisinde PTT'nin hangi tarihler arasında personel alımı yapacağı araştırılmaya başlandı.
PTT personel alımları hakkında henüz net bir tarih verilmedi ancak PTT'nin 2023 yılının ilk çeyreğinde personel alımı yapması bekleniyor. Söz konusu ilan yayımlandığında özel şartlar da belli olacak. Bununla beraber eğitim şartı da açıklanmış olacak. Ancak genel şartlar ise önceki ilanlarla aynı olacak.
PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
PTT'de işe alınacaklarda aranılacak güncel şartlar henüz belli olmadı ancak genel şartlar şu şekilde:
• 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
• On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
• Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
• 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
• Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
• Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.