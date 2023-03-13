Ramazan'ın ilk günü okunacak dualar ve sureler

Geçmişten günümüze bir geleneğin sürdürülmesi olarak değerlendirilen ramazanın kendi içerisinde belirli ritüelleri vardır. Müslüman toplumları için ramazan ayı, tutulacak oruçlarla ve yapılacak ibadetlerle anlam kazanan bir aydır. Aynı zamanda ramazanın gelişi her yıl coşku ve pek çok hazırlığı da beraberinde getirdiği gibi, hem ilk günü için hem de tüm bir ay boyunca yapılması gerekenler için de hazırlıklar sunar.

Her yıl 10-11 gün kadar önceye kayma olduğu için tarih değişikliği olmaktadır. Bu yüzden de Ramazanın ilk günü ne zaman olacağı değişkenlik gösterir. Recep ve Şaban aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ramazanın ilk gününe kaç gün kaldı sorusu da sorulmaya başlar. Ramazan ilk başlangıç günü tarihi ilgili kurumlar tarafından resmi olarak da duyurulur.