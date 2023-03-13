Ramazan'ın ilk günü okunacak dualar ve sureler
2023 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü tutulacak ilk oruçla birlikte mübarek on bir ayın sultanına hoşgeldin denilecek Peki Ramazan'ın ilk günü hangi dualar okunur?
2023 Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 23 Mart 2023 Perşembe günü tutulacak ilk oruçla birlikte mübarek on bir ayın sultanına hoşgeldin denilecek. İslam dünyasının heyecanla beklediği mukaddes Ramazan ayı beden ve ruh sağlığı açısından da önemli. Dillerde zikir, eller Allah'a açık ve tövbe kapısının sonuna kadar açık olduğu Ramazan ayının ilk gününde okunacak dualar, sureler de var. Peki Ramazan'ın ilk günü hangi dualar okunur?
Geçmişten günümüze bir geleneğin sürdürülmesi olarak değerlendirilen ramazanın kendi içerisinde belirli ritüelleri vardır. Müslüman toplumları için ramazan ayı, tutulacak oruçlarla ve yapılacak ibadetlerle anlam kazanan bir aydır. Aynı zamanda ramazanın gelişi her yıl coşku ve pek çok hazırlığı da beraberinde getirdiği gibi, hem ilk günü için hem de tüm bir ay boyunca yapılması gerekenler için de hazırlıklar sunar.
Her yıl 10-11 gün kadar önceye kayma olduğu için tarih değişikliği olmaktadır. Bu yüzden de Ramazanın ilk günü ne zaman olacağı değişkenlik gösterir. Recep ve Şaban aylarının yaklaşmasıyla birlikte Ramazanın ilk gününe kaç gün kaldı sorusu da sorulmaya başlar. Ramazan ilk başlangıç günü tarihi ilgili kurumlar tarafından resmi olarak da duyurulur.
Ramazanın İlk Günü: İbadetler, Okunacak Dualar
FETİH SURESİ OKUMAK
Ramazanın ilk günü okunacak sureler ya da yapılacak ibadetlerin başında Fetih suresi gelmektedir. Gündüzden ziyade daha çok ramazanın ilk gecesi okunacak dualar arasında gösterilen Fetih Suresi odaklanmanın daha rahat olduğu karanlığın çöktüğü saatlere uygun bulunur.
Özellikle ramazanın ilk gecesi okunacak Fetih suresinin, kişiyi tüm bir sene koruyacak fazileti bulunmaktadır. Aynı zamanda tüm bir gün boyunca kişinin ibadetlerine ya da yaptığı dualara Fetih suresini de eklemesi, rızkın ve bolluk bereketin artacağına işaret etmektedir.
İslam inancında ramazanın ilk günü Fetih suresi okumak, ferahlığın başlamasında ve sıkıntıların ya da zorlukların sona ermesinde etkili olmaktadır.
KUR’AN-I KERİM OKUMAK
Geçmişten günümüze ramazan ayının ilk ve en önemli ritüelleri arasında ibadetlerin artması, tövbelerin ve hayır işlerinin çoğalması yer almaktadır.
Ramazan ilk günü okunacak dualar olarak dinen kesin bir liste olmamakla birlikte Kur’an-ı Kerim içinden her sure seçilebilir. Önemli olan derin manaya odaklanmak ve hayata manayı yansıtabilmektir. Ramazan ayı kişinin manevi bakımdan kendisini yetiştireceği bir ay olduğu için bu sürede Kur’an okumak, hem fazileti hem de manevi bağları güçlendirmesi yönünden önem taşımaktadır.
Siz de ramazanda Kur’an okumak istiyorum; ancak okumayı bilmiyorum diyorsanız dert etmeyin! Son yıllarda gelişen teknoloji ve yenilenen mealler sayesinde artık çok daha kolay bir şekilde okuyabilir ve aynı zamanda anlamını da rahatlıkla araştırabilirsiniz.