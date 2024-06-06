Sık sık çay kahve tüketenler dikkat! Uzman doktordan kritik uyarı
Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından biri verimli bir uyku... Kaliteli bir uyku için ise yapılması ve yapılmaması gereken şeyler var. Konuyla ilgili Prof. Dr. Belma Doğan Güngen'den önemli açıklamalar geldi. Güngen, sık sık çay ve kahve tüketenlere de çarğıda bulundu. İşte ayrıntılar...
Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için en önemli noktalardan biri de verimli bir uyku... Uyku sürecinin verimli geçirilmesi insan hayatının yaşamındaki pek çok noktaya olumlu bir şekilde yansıyor.
Birçok hastalıktan korunmanın ve vücut ile beyin arasındaki sağlıklı dengenin sağlanmasının yolu kaliteli bir uykudan geçiyor. Peki uyumadan önce yapılması ve yapılmaması gerekenler neler? Uyku ile ilgil doğru bilinen yanlışlar neler? İşte uzmanından kritik tavsiyeler...
İSÜ Liv Hospital Bahçeşehir Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Belma Doğan Güngen, sağlıklı uyku için dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.
ORTALAMA UYKU SÜRESİ NE KADAR OLMALI?
Sağlıklı bir yaşam için uykunun önemine dikkat çeken Prof. Dr. Belma Doğan Güngen, “Uyku, sağlıklı yaş almada çok önemlidir. Psikoloji sağlığı, hafıza sistemleri, iç organları ilgilendiren rahatsızlıklardan hareket kabiliyetinin canlılığına kadar birçok durumu etkiler. Yenidoğan bebekler günde 14-16 saat kadar uyuyabilir. Erişkin bireylerin ise günde ortalama 7-9 saat uyku ihtiyacı vardır. İleri yaşlarda uyku süresi 6 saate kadar azalır. Uykusuzluk kadar kaliteli uykuda önemlidir. Uyku için 23.00-03.00 saatlerini uykuda geçirmek önemlidir” diye konuştu.