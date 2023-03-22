Teravih namazı nasıl kılınır?
On bir ayın sultanı Ramazan'a kısa bir süre kala, teravih namazı kılınışı gündemdeki yerini aldı. İlk teravih namazı bu sene 22 Mart Çarşamba günü eda edilecek. Camide cemaatle kılınan teravih namazları 20 rekattan oluşmaktadır. Peki, Teravih namazı nasıl kılınır?
Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan için bekleyiş başladı. Ramazan bu yıl, 23 Mart Perşembe günü ilk orucun tutulmasıyla başlayacak. Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazının kılınışı İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mıdır?" İşte teravih namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler...
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
11 Ayın Sultanı Ramazan Başlangıcı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uydu görüntüleri referans alınrak hesaplanıyor. Özellikle Arap Ülkesinde ise Ramazan başlangıcı Ramazan Hilali çıplak gözler bakılarak görülüyor. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 2023 Ramazan Hilali 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece görülecek. Buna göre 2023 Ramazan Ayının ilk günü 23 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
İLK TERAVİH NE ZAMAN KILINACAK?
On bir ayın sultanı ramazanın ilk teravih namazı 22 Mart 2023 Çarşamba günü kılınacak. 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe gününe bağlayan gece binlerce Müslüman sahura kalkılacak ve aynı günün akşamında ilk iftar yapılacak.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Teravih namazı, Ramazan ayına mahsus 20 rekattan ibaret bir müekked sünnettir. Bu namazın cemaatle kılınması sünnettir.