Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan için bekleyiş başladı. Ramazan bu yıl, 23 Mart Perşembe günü ilk orucun tutulmasıyla başlayacak. Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazının kılınışı İslam alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekat, farz mıdır?" İşte teravih namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler...