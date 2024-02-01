Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri

Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri Cittaslow listesine göre belirlendi. Peki hangi şehirler listede listede yer alıyor? İşte merak edilen listeenin ayrıntıları...

Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri
Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri
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Türkiye'nin en sakin şehirleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de Cittaslow'a giren şehirler  hangileri oldu? Hangi şehirler liste içerisinde bulunuyor? İşte Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri listesinin ayrıntıları...

TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL SAKİN ŞEHİRLERİ

Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri - Resim : 1

Malatya: Arapgir

Çanakkale: Gökçeada

Şanlıurfa: Halfeti

Ankara: Güdül

Bolu: Göynük ve Mudurnu

Isparta: Eğirdir ve Yalvaç

Bitlis: Ahlat

Muğla: Akyaka ve Köyceğiz

Aydın: Yenipazar

Tekirdağ: Şarköy

Bursa: İznik

Sinop: Gerze

Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri - Resim : 2

Kırklareli: Vize

İzmir: Foça

Antalya: Finike

Erzurum: Uzundere

Ordu: Perşembe

Artvin: Şavşat

Erzincan: Kemaliye

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