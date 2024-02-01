Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri
Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri Cittaslow listesine göre belirlendi. Peki hangi şehirler listede listede yer alıyor? İşte merak edilen listeenin ayrıntıları...
Türkiye'nin en sakin şehirleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de Cittaslow'a giren şehirler hangileri oldu? Hangi şehirler liste içerisinde bulunuyor? İşte Türkiye'nin en güzel sakin şehirleri listesinin ayrıntıları...
TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL SAKİN ŞEHİRLERİ
Malatya: Arapgir
Çanakkale: Gökçeada
Şanlıurfa: Halfeti
Ankara: Güdül
Bolu: Göynük ve Mudurnu
Isparta: Eğirdir ve Yalvaç
Bitlis: Ahlat
Muğla: Akyaka ve Köyceğiz
Aydın: Yenipazar
Tekirdağ: Şarköy
Bursa: İznik
Sinop: Gerze
Kırklareli: Vize
İzmir: Foça
Antalya: Finike
Erzurum: Uzundere
Ordu: Perşembe
Artvin: Şavşat
Erzincan: Kemaliye
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