Türkiye'nin en genç illeri belli oldu! İlk sırada bakın hangi il var?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik, 2022" raporuna göre, genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22,0 ile Hakkari olurken, bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi.

NÜFUSUN YÜZDE 15.2'Sİ GENÇ

İşte TÜİK raporunda öne çıkan ifadeler:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 949 bin 817 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun %15,2'sini oluşturdu. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceği öngörüldü.

EN GENÇ NÜFUS HAKKARİ'DE

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %22,0 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt izledi.

GENÇ NÜFUS MUĞLA'DA DÜŞÜK

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il %12,3 ile Muğla ve Balıkesir oldu. Bu illeri %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli illeri izledi.

Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun %29,7'sinin 15-17 yaş grubunda, %19,1'inin 18-19 yaş grubunda, %30,2'sinin 20-22 ve %21,0'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığı görüldü.