Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...
Uyumadan önce bu haberi mutlaka okumalısınız. Çünkü siz de uyurken telefonunuzu yakınınızda tutuyorsanız bu haber sizi de ilgilendiriyor.
Editör: Yağmur Biçen
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Cep telefonlarını nereye gidersek gidelim yanımızda götürürüz. Günlük yaşantımızda elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarını uyurken bile yanımızdan ayırmayız.
Ancak cep telefonları gibi cihazlar, elektromanyetik radyasyon yayarak sağlığımızı önemli ölçüde etkiler.
Yastığın yanına telefonu koyup uyumanın bir dizi zararı bulunur. Birçok kişi, yatağının yanına veya hatta yastığının yanına telefonlarını koyarak uyur.
Uyurken vücudumuz, kansere karşı doğal bir koruyucu olan melatonin hormonunu salgılar. Telefonlar, yaydıkları mavi ışık sayesinde beyinde melatonin üretimini baskılar. Ancak yatağın baş ucundaki sehpa ya da yastığın altında bulunan cep telefonları, kapalı olsalar bile baz istasyonlarından sürekli sinyal alıp verir.