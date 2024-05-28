Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! Telefonunu baş ucuna koyup uyuyanlara kötü haber...

Uyurken vücudumuz, kansere karşı doğal bir koruyucu olan melatonin hormonunu salgılar. Telefonlar, yaydıkları mavi ışık sayesinde beyinde melatonin üretimini baskılar. Ancak yatağın baş ucundaki sehpa ya da yastığın altında bulunan cep telefonları, kapalı olsalar bile baz istasyonlarından sürekli sinyal alıp verir.