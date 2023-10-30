Bildiğiniz Tüm Poğaça Tariflerini Unutun! Çocuklar Bu Poğaçayı Çok Sevecek!

Poğaça, hamur işlerinin en vazgeçilmez parçasıdır. Altın günlerinde, çay saatlerinde, kahvaltılarda, pikniklerde ve çocukların beslenmesinde sıklıkla tükettiğimiz poğaçayı sevmeyen yoktur. Poğaçanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Poğaça genellikle peynirli, kıymalı, patatesli ve sade olarak tüketilir. Poğaçanın ne kadar kalorisi fazla olsa da vazgeçemediğimiz yiyecekler arsında taht kurmuş durumdadır. Yediğimizde pişman olduğumuz yemediğimizde aklımızda kalan poğaçanın bambaşka tarifiyle geldik.

Hep aynı poğaça tarifi yapmaktan sıkılmadınız mı? Bu defa çok başka bir poğaça tarifiyle geldik! Sizde hamur işlerinizde farklılık istiyorsanız, poğaça tutkunu ve bağımlısıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bu tarif aklınızda değil midenizde kalsın! Mükemmel yumuşaklığıyla sofralarınıza taht kuracak enfes poğaça tarifinin tüm detayları yazımızda.

Yumuşacık Enfes Poğaça Tarifi

Malzemeler;

1 paket kuru maya

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

5-6 su bardağı un

Araları İçin;

Yumuşamış tereyağı

İç Harcı İçin;

Beyaz peynir veya kaşar peynir

Üzeri İçin;

1 adet yumurtanın sarısı

1 çay kaşığı pekmez (isteğe balı)

Hazırlanışı;