Bildiğiniz Tüm Poğaça Tariflerini Unutun! Çocuklar Bu Poğaçayı Çok Sevecek!
Böyle bir poğaça yok! Alışılmışısın dışında diğer poğaçalara taş çıkaran, yumuşacık poğaça tarifini sizin için araştırdık! Bildiğiniz tüm poğaça tariflerini unutun çünkü çocuklar bu poğaçayı çok sevecek! Yumuşacık puf poğaça tarifinin tüm detayları yazımızda!
Poğaça, hamur işlerinin en vazgeçilmez parçasıdır. Altın günlerinde, çay saatlerinde, kahvaltılarda, pikniklerde ve çocukların beslenmesinde sıklıkla tükettiğimiz poğaçayı sevmeyen yoktur. Poğaçanın birçok çeşidi bulunmaktadır. Poğaça genellikle peynirli, kıymalı, patatesli ve sade olarak tüketilir. Poğaçanın ne kadar kalorisi fazla olsa da vazgeçemediğimiz yiyecekler arsında taht kurmuş durumdadır. Yediğimizde pişman olduğumuz yemediğimizde aklımızda kalan poğaçanın bambaşka tarifiyle geldik.
Hep aynı poğaça tarifi yapmaktan sıkılmadınız mı? Bu defa çok başka bir poğaça tarifiyle geldik! Sizde hamur işlerinizde farklılık istiyorsanız, poğaça tutkunu ve bağımlısıysanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bu tarif aklınızda değil midenizde kalsın! Mükemmel yumuşaklığıyla sofralarınıza taht kuracak enfes poğaça tarifinin tüm detayları yazımızda.
Yumuşacık Enfes Poğaça Tarifi
Malzemeler;
- 1 paket kuru maya
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı ılık su
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 5-6 su bardağı un
Araları İçin;
- Yumuşamış tereyağı
İç Harcı İçin;
- Beyaz peynir veya kaşar peynir
Üzeri İçin;
- 1 adet yumurtanın sarısı
- 1 çay kaşığı pekmez (isteğe balı)
Hazırlanışı;
- Un hariç tüm malzemeleri yoğurma kabına koyun ve karıştırın.
- Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Unun markasına göre miktarı değişebilir. Hamur biraz daha un isterse ilave edebilirsiniz.
- Yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.
- Hamurunuzu toparlayıp 40-45 dakika kadar dinlendirin ve mayalanmasını bekleyin.
- Hamurunuzu 16 eşit parçaya bölün. Eşit parçalara böldüğünüz hamurların üzerine 1 kaşık yumuşak tereyağından ekleyin.
- Her bir parça için aynı işlemi yapın. Parçaları tezgâhınıza alın ve pasta tabağı büyüklüğünde açın.
- 4 parçayı bu şekilde üst üste koyun ve toplamda 4 tane kule elde edin. Her bir hamurun arasında tereyağı olmalı buna dikkat edin.
- Elde ettiğiniz 4 kuleyi buzdolabında yaklaşık yarım saat kadar bekletin.
- Dinlendirdiğiniz hamurlardan bir tanesini elinizle güzelce açın ve kenarlarını katlayın. Daha sonra katladığınız hamuru 4 veya 5 parçaya bölün.
- Her bir kule hamurdan yaklaşık 4-5 tane parça hamur elde edin.
- Hamurlarınızın içerisine peynirinizi koyun ve kapatıp yuvarlayın.
- Bütün hamurlara aynı işlemi yapın ve hamurlarınızı tepsiye dizin.
- Yumurta sarılarını sürdüğünüz hamurlara çapraz kesik atın. Dilerseniz üzerine susam ve çörekotu da ekleyebilirsiniz.
- Hamurlarınızın biraz tepsi mayasının gelmesini bekleyin.
- Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
- Deneyecek olanlara afiyet olsun.